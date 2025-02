Deux Sauvetages en Montagne en Ariège malgré l'Absence du Hélicoptère de la PGHM

Malgré l'indisponibilité de son hélicoptère pour des révisions, le peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Ariège (PGHM) a dû intervenir deux fois ce week-end pour secourir des randonneurs blessés.

Le week-end a été particulièrement chargé pour le peloton de gendarmerie de haute montagne de l' Ariège ( PGHM ). Alors que les militaires du département avaient annoncé en début de semaine que leur hélicoptère était cloué au sol pendant au moins 22 semaines, deux opérations de secours en montagne ont nécessité l'intervention du Choucas, l' hélicoptère de la PGHM .

Cependant, étant en révision complète à l'aérodrome des Pujols, les hommes en bleu ont dû faire appel à Dragon 66, l'hélicoptère de la sécurité civile de Perpignan. Samedi 8 février, un Toulousain de 35 ans, en ski de randonnée, a chuté et s'est blessé au niveau du dos alors qu'il arpentait une pente raide juste au-dessus de l'étang de Lers, à 1 264 m d'altitude. L'homme, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, a été transporté au Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (Chiva). Le transport a pris environ une cinquantaine de minutes. Dimanche 9 février, c'est un autre Toulousain qui a dû être secouru au niveau de la commune de Lercoul. L'homme de 72 ans était à la tête d'un groupe d'une dizaine de personnes qui randonnaient en raquettes à neige. Saisi de violentes céphalées, l'encadrant a soudainement été victime d'un malaise. Il a dû être transporté d'urgence au Chiva. Le trajet, reliant Osséja (Pyrénées-Orientales) aux lieux d'intervention, a également pris environ une cinquantaine de minutes. Pour Delphine Lemaire, directrice du cabinet du préfet de l'Ariège, le délai d'intervention n'est aucunement lié à l'indisponibilité du Choucas. « L'organisation des secours est faite par rapport aux priorités d'intervention. L'absence d'un hélicoptère basé en Ariège n'a pas nécessairement allongé le temps d'intervention. Les deux incidents de ce week-end étaient liés à une urgence relative. Les médecins ont estimé que l'hélicoptère pouvait achever son intervention dans les Pyrénées-Orientales avant de leur porter secours. Si c'était une urgence vitale, une autre organisation aurait été décidée », précise Delphine Lemaire.





