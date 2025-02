Deux Projets de Loi sur la Fin de Vie au Parlement

Le gouvernement français s'apprête à présenter deux projets de loi distincts sur la fin de vie, un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Cette approche de compromis vise à concilier les positions divergentes de François Bayrou et de Catherine Vautrin.

Le gouvernement envisage de présenter deux projets de loi concernant la fin de vie, dans une démarche de compromis visant à concilier les positions de François Bayrou et de Catherine Vautrin. Le ministre chargé des Relations avec le Parlement , Patrick Mignola, a affirmé vendredi 14 février sur France info qu'un texte concernerait les soins palliatifs, tandis qu'un autre traitera de l'aide à mourir.

Ces deux sujets avaient initialement été abordés conjointement dans le projet de loi sur la fin de vie porté par Catherine Vautrin, avant la dissolution du Parlement en juin. François Bayrou avait exprimé son souhait de séparer le projet fin janvier, afin de permettre aux parlementaires de voter différemment sur chacun des sujets. Catherine Vautrin, quant à elle, avait préféré l'idée d'un seul texte. Finalement, le gouvernement a opté pour deux projets de loi, avec deux votes distincts mais une discussion commune. Cette proposition provient du président du Sénat, Gérard Larcher. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a indiqué jeudi que le Parlement débattre de ces deux textes probablement en mai





