Deux personnes mises en garde à vue après le meurtre de Louise, 11 ans

Un homme de 23 ans et sa mère de 55 ans ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour le meurtre de Louise, une collégienne âgée de 11 ans retrouvée morte dans un bois de Longjumeau ce week-end. Le corps de la jeune fille présentait de multiples blessures par coups de couteau.

L' enquête pour le meurtre de Louise , retrouvée dans un bois de Longjumeau ce week-end, a connu un nouveau rebondissement ce lundi avec le placement en garde à vue de deux individus. Selon le parquet d’Évry, il s’agirait d’un homme de 23 ans, mis en cause pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans, et de sa mère âgée de 55 ans, mise en cause pour non-dénonciation de crime.

Ils ont été arrêtés par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles (DCOS, ex-PJ), a détaillé le procureur de la République d’Evry, Grégoire Dulin. « Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits », précise-t-il. « Dans l’attente, le parquet rappelle que chaque personne placée en garde à vue bénéficie du droit au respect de la présomption d’innocence. » Les communes de Longjumeau et d’Épinay-sur-Orge ont mis en place un dispositif pour sécuriser les trajets des élèves ce lundi, après la mort de Louise et alors que plus aucun suspect n’est en garde à vue mais il a été relâché sans poursuite à ce stade, indique le parquet. Le jeune homme aurait un solide alibi. Le corps de la collégienne a été retrouvé dans un bois à Longjumeau, dans l’Essonne, dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte par le parquet d’Évry. Selon une source policière, l’adolescente avait été « frappée plus d’une dizaine de fois par un objet pouvant être un couteau », notamment au niveau du torse et du cou. L’autopsie réalisée à l’institut médico-légal de Corbeil-Essonnes a confirmé « que la fillette avait été lardée de nombreux coups piquants et tranchants », a précisé cette même source. Meurtre de Louise, 11 ans : « on a tellement pleuré », l’effroi et l’émotion devant le collège de la jeune fille Les cours ont repris ce lundi au collège d’Épinay-sur-Orge, où était scolarisée Louise dont le corps sans vie a été retrouvé dans un bois ce week-end. Élèves et parents sont très choqués, le téléphone de la jeune fille aurait été retrouvé à proximité de son corps. L’appareil serait en cours d’analyse, notamment la géolocalisation et sa messagerie.





