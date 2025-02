Deux Personnes Arrêtées après le Meurtre de Louise, 11 Ans

La découverte du corps de Louise dans un bois près de Longjumeau a mené à l'arrestation de deux individus, un homme de 23 ans et sa mère de 55 ans. L'homme est mis en cause pour meurtre sur mineur, tandis que sa mère est accusée de non-dénonciation de crime. L'enquête se concentre sur le rôle des suspects dans la mort de la jeune fille et sur les circonstances de la tragédie.

Lundi 10 février, deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue suite à l'assassinat de Louise , 11 ans. Le corps de la jeune fille, frappé à plus de dix reprises par un objet qui pourrait être un couteau selon le procureur d'Evry, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi dans le bois des Templiers à Longjumeau (Essonne). Les deux suspects sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. L'homme, âgé de 23 ans, est mis en cause pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans.

Sa mère, âgée de 55 ans, est mise en cause pour non-dénonciation de crime. Elle n'est donc pas soupçonnée de complicité, mais d'avoir possiblement caché les faits. « Prudence », ont indiqué plusieurs sources à RTL. Car à ce stade, les enquêteurs vérifient la possible implication des deux personnes gardées à vue dans le meurtre de Louise. Les interrogatoires ont à peine commencé. Selon les informations de RTL, l'homme, qui semble avoir un profil de SDF, se trouvait parfois dans les environs de Longjumeau. Une autre information importante : le téléphone de la victime a été retrouvé dès samedi matin à proximité du corps. Il s'agit d'une découverte très importante pour les enquêteurs. À qui Louise a-t-elle écrit ou parlé dans les minutes, les heures précédant le crime ? Le meurtrier a-t-il manipulé le téléphone ? Est-il possible d'isoler un ADN ? De plus, les éventuelles photos ainsi que le GPS de l'appareil pourraient aider à préciser le trajet que la collégienne a pris en rentrant du collège, vendredi après-midi. Pourquoi a-t-elle dépassé sa maison pour aller jusqu'au bois qui se situe après son domicile





