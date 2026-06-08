Deux nouvelles plaintes pour viol visant Patrick Bruel annoncées alors que le chanteur est en garde à vue

Patrick Bruel, 67 ans, est en garde à vue pour des accusations de violences sexuelles. Son avocate, Corinne Herrmann, annonce deux nouvelles plaintes pour viol déposées prochainement, portant sur des faits jamais révélés jusqu'ici. Les plaintes s'ajoutent à deux déjà déposées en mai et juin 2026 à Nanterre. Les faits allégués remontent à trente ans. Le chanteur se dit prêt à coopérer avec la justice.

Le lundi 8 juin 2026, Patrick Bruel , chanteur et acteur âgé de 67 ans, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des accusations de violences sexuelles et de viols.

Cette mesure intervient alors que le chanteur fait face à des plaintes déposées par une dizaine de femmes. Durant sa garde à vue, qui se poursuivait en fin de journée, Corinne Herrmann, avocate et criminologue représentant notamment Flavie Flament, a communiqué des informations importantes sur l'avancée judiciaire du dossier.

Elle a confirmé que deux nouvelles plaintes pour viol devaient être déposées dans les jours à venir, portant sur des faits qui n'avaient jusqu'alors jamais été portés à la connaissance des autorités. Ces plaintes s'ajoutent à deux autres déjà déposées les 27 mai et 3 juin 2026 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

Selon Me Herrmann, les plaignantes, qui n'ont encore jamais fait de déclarations publiques, souhaitent réserver leur parole à la justice et être entendues par un juge d'instruction. Elle a précisé que les faits allégués s'étaleraient sur une période de trente ans, couvrant ainsi une grande partie de la carrière de l'artiste. L'avocate a également souligné que Patrick Bruel, qui avait indiqué il y a plusieurs semaines être à la disposition de la justice, entendait collaborer pleinement avec les enquêteurs.

Il a déclaré par la voix de ses conseils qu'il répondrait à toutes les questions et fournirait tous les éléments nécessaires pour démontrer son innocence. Cette affaire, qui prend une dimension nouvelle avec l'annonce de ces plaintes supplémentaires, intervient dans un contexte où le chanteur, figure emblématique de la scène musicale et cinématographique française depuis les années 1980, est déjà confronté à des accusations graves portées par plusieurs femmes.

Les investigations sont en cours et la justice devra déterminer le bien-fondé de ces accusations





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