Deux nouvelles expositions à découvrir au Frac Sud – Cité de l’art contemporain

Le Frac Sud – Cité de l’art contemporain à Marseille ouvre ses portes à deux nouvelles expositions : « Le Fil de chaîne » et « Ce que pense la main ».

À partir de ce samedi 15 février, les Marseiillais sont invités à découvrir deux nouvelles expositions au Frac Sud – Cité de l’ art contemporain . Situé à la Joliette, le Frac Sud , renommé Cité de l' art contemporain en 2023, ouvre ses portes au public avec deux nouvelles expositions. Niché dans un bâtiment conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma, célèbre pour ses 1 500 panneaux de verre, le Frac Sud aspire à attirer un public toujours plus large.

L'institution prévoit de nombreux événements importants en 2025 qui seront dévoilés prochainement. Pour l'instant, place aux expositions « Le Fil de chaîne » et « Ce que pense la main ». La première, proposée par Éléonore False, diplômée des Beaux-Arts et des Arts appliqués du textile, « s’est tissée patiemment dans le temps, depuis trois ans », explique Muriel Enjalran, directrice du Frac Sud. Sur le plateau « perspectives », on plonge dans l'univers de l'artiste et ses différents collages qui lui permettent de « créer d’autres mondes », en intégrant par exemple des chenilles et des papillons dans des images de céramique. Éléonore False privilégie « le cutter, le ciseau et la colle » au travail numérique. Ses œuvres multiplient les références au monde de la couture. « Tout en cassant les stéréotypes dans lesquels les femmes peuvent être enfermées », souligne la commissaire de l'exposition. Les toiles et les tissus côtoient également de grandes tulipes lumineuses, qui font office de plantes au milieu du plateau.Le Frac Sud souhaite également mettre en lumière le lien étroit entre l'art et l'artisanat à travers l'exposition « Ce que pense la main », située sur le plateau « explorations ». « Il est rare que nos collections soient visibles dans nos murs, elles sortent, elles sont empruntées. Cette fois-ci, on avait envie de les exposer chez nous », souligne Muriel Enjalran. Imaginée en deux temps, avec un premier volet présenté en ce début d'année, et un second à l'automne, l'exposition présente des œuvres emblématiques acquises depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Elles permettent de « mesurer la porosité » entre les beaux-arts et les arts décoratifs. « Il y a une résurgence très forte des artistes à s’intéresser aux techniques des artisans », note la directrice. Parmi ces artistes, « beaucoup sont marseillais », ajoute-t-elle. Ce projet rend également hommage à la façade du Frac Sud, dont le « geste origamique » a été rendu possible grâce au travail des artisans





