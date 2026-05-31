Deux mineurs interpellés dans l'enquête sur la fusillade à Grenoble

Deux mineurs ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la fusillade survenue mardi soir à Grenoble, qui a causé la mort d'un homme et fait quatre blessés.

Les deux gardes à vue des deux suspects interpellés sont toujours en cours. Deux mineurs ont été interpellés dans le cadre de l' enquête sur la fusillade survenue mardi soir à Grenoble , qui a causé la mort d'un homme et fait quatre blessés.

L'affaire de la fusillade survenue mardi soir à Grenoble, qui avait fait un mort et quatre blessés, a été indiquée dimanche par le parquet de Lyon. Les deux gardes à vue sont toujours en cours, a-t-on indiqué, confirmant une information du Dauphiné libéré. À Grenoble, un mort et trois blessés par balles près d'un point de deal, devant le local d'un club de football.

Une fusillade a éclaté mardi soir dans le quartier Mistral à Grenoble, faisant un mort et trois blessés parmi un groupe de personnes. Les deux mineurs sont suspectés d'être impliqués dans une fusillade mardi soir près d'un point de deal dans un quartier sensible de Grenoble, qui avait fait cinq victimes, toutes connues de la justice et présentant de lourds casiers judiciaires : un homme âgé de 33 ans avait succombé à ses blessures, atteint de deux balles dans le dos.

Quatre autres hommes avaient été blessés, pour certains grièvement. Le procureur de Grenoble, Étienne Manteaux, avait estimé mercredi que ces faits 'apparaissent de façon évidente comme une riposte' à des tirs mortels survenus le dimanche précédent dans la commune voisine d'Échirolles. Ces derniers avaient entraîné la mort d'un homme, un 'mineur de 16 ans', dont le corps avait été retrouvé dans un véhicule calciné. Les deux dossiers avaient été transmis à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon





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