À Paris, deux hommes du cinéma sont assassinés après un voyage à Cuba. Le commissaire François Joly mène l'enquête à La Havane contre un réseau criminel.

Deux membres du monde du cinéma ont été retrouvés assassinés à Paris, déclenchant une enquête majeure. L'élément déclencheur de l'investigation réside dans un détail précis : toutes deux victimes revenaient tout juste de Cuba. Cette convergence géographiques intrigue immédiatement les autorités locales et suggère un lien direct entre le crime et l'île des Caraïbes.

Déploiement de l'enquête policière

Le commissaire François Joly prend la tête des opérations pour élucider ces meurtres apparentés. Accompagné de son adjoint Piju, il décide de quitter la France pour suivre les indices vers l'Amérique latine. Leur objectif est clair : s'immerger sur le terrain à La Havane pour identifier les responsables.

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Piste du réseau criminel international

Sur place, les enquêteurs tentent de reconstituer le parcours de leurs victimes avant leur disparition. Ils se focalisent sur la piste d'une organisation mystérieuse, dont les liens avec la mort des deux hommes deviennent de plus en plus probants. Cette structure semble opérer dans l'ombre et manipule les événements à distance.

Découverte d'une toile criminelle complexe

Au fil de leur investigation, le commissaire Joly et Piju mettent au jour un réseau criminel d'une ampleur inattendue. Cette découverte dépasse largement les hypothèses initiales des enquêteurs parisiens. L'organisation semble structurer ses activités au-delà des frontières françaises et cubaines.

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Contexte médiatique et diffusion

Cette affaire spectaculaire est relatée en détail dans le podcast Les auditeurs mènent l'enquête. Le programme est issu des archives d'Europe 1, une station de radio historique de référence. La production est confiée à Europe 1, garantissant une expertise journalistique solide.

Perspectives sur l'impact réel

L'extension de cette enquête vers Cuba souligne l'interconnectivité des crimes organisés modernes. Les révélations futures pourraient bouleverser la compréhension du milieu cinématographique et des trafics internationaux.