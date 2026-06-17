Deux jeunes femmes sauvées par hélicoptère après avoir été emportées par la marée à Bidart

Deux jeunes femmes de 20 et 21 ans ont été surprises par la marée montante dans une crique à Bidart et emportées vers l'océan. Elles ont été secourues par un hélicoptère de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers sans être blessées.

Deux jeunes femmes âgées de 20 et 21 ans ont été surprises par la marée montante dans une crique située entre la plage du Centre et la plage d'Erretegia à Bidart , sur la côte basque, ce mercredi 17 juin en fin d'après-midi.

L'eau les a emportées vers l'océan, nécessitant une intervention de secours rapide. Les services de secours, incluant des sapeurs-pompiers d'Anglet, des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) et un hélicoptère de la gendarmerie ECU 64, ont été mobilisés peu après 16 heures pour porter assistance aux deux jeunes filles. Celles-ci ont été hélitreuillées hors de l'eau par l'hélicoptère de la gendarmerie. Heureusement, elles n'ont subi aucune blessure et ont été laissées sur place après leur extraction.

Cet incident souligne les risques liés aux marées sur la côte basque, particulièrement dans des zones de criques qui peuvent être isolées et difficilement accessibles. La rapidité de la montée des eaux a surpris les deux jeunes femmes qui se trouvaient sur cette crique. Leur sauvetage a nécessité l'utilisation d'un hélicoptère en raison de la configuration du terrain et des conditions météorologiques et maritimes. Les équipes de secours sont intervenues efficacement pour les extraire sans dommage.

Par ailleurs, un autre accident s'est produit la veille, le mardi 16 juin, vers 9 h 20, à Saint-Jean-de-Luz. Un motard de 55 ans a été grièvement blessé lors d'un choc avec une voiture. Il a été transporté en urgence absolue vers le Centre hospitalier de la Côte basque.

Si ces deux événements sont distincts, ils mettent tous deux en lumière l'importance de la vigilance et des moyens de secours déployés dans la région pour faire face à des situations d'urgence variées, qu'il s'agisse d'accidents de la route ou de risques naturels comme les marées





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