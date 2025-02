Deux Jeunes Femmes Condamnées pour Tentative de Fuite et Cambriolage à Royan

Deux jeunes femmes ont été condamnées à des peines de prison après avoir tenté de fuir les policiers à Royan, en France. Elles ont été arrêtées après avoir cambriolé une maison et avoir foncé sur un policier lors d'un contrôle.

Samedi 8 février, à Royan , deux jeunes femmes ont été arrêtées après une série d'événements spectaculaires impliquant une tentative de fuite de la police, un cambriolage et une collision avec plusieurs véhicules en stationnement. Tout a commencé par un signalement reçus par les autorités concernant une voiture suspectée d'être liée à des cambriolages dans la région de Charente-Maritime.

La Brigade Anticriminalité a suivi la voiture, une Toyota Yaris, jusqu'à ce qu'elle décide de procéder à un contrôle. Cependant, lors de l'approche du véhicule, la conductrice a refusé de s'arrêter et a foncé sur un policier qui a failli être écrasé. Le policier a eu juste le temps de sauter dans l'habitacle de sa voiture avant que la portière ne soit percutée. Les deux fuyardes ont pris la fuite, mais le véhicule a perdu le contrôle peu après le Palais des Congrès, heurtant plusieurs voitures en stationnement. Malgré l'accident impressionnant et le déclenchement des airbags, les deux femmes sont sorties du véhicule et ont tenté de s'enfuir à pied. L'une d'elles a même sauté dans le vide pour atteindre la plage de Foncillon, trois mètres plus bas, et a tenté de se réfugier dans l'eau avant d'être rattrapée par les policiers.Placées en garde à vue, les deux femmes, Samantha Annaloro et Anna Sumak, ont été jugées en audience de comparution immédiate au tribunal de Saintes le mardi 11 février. Samantha a été condamnée à six mois de prison, tandis qu'Anna, la conductrice, a reçu une peine de deux ans. Les deux condamnées ont été maintenues en détention. Les investigations ont révélé que les deux femmes avaient des antécédents judiciaires et qu'elles étaient soupçonnées d'être impliquées dans un réseau de cambriolages. Elles ont donné différentes identités et âges au cours de leurs auditions et affirmé qu'elles se dirigeaient vers Lourdes après avoir passé un peu de temps en bord de mer. Les enquêteurs ont découvert dans leur véhicule les bijoux appartenant à la victime du cambriolage, ainsi qu'un kit de cambriolage comprenant un tournevis, un marteau, une pince et 755 euros en liquide





