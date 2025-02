Deux interpellations pour violences conjugales dans le Lot-et-Garonne

Dans deux affaires distinctes, deux hommes ont été interpellés par la gendarmerie dans le Lot-et-Garonne pour des faits de violences conjugales à caractère aggravé.

Samedi 15 février en fin d'après-midi à Puymiclan, un jeune homme de 26 ans a été interpellé par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Marmande (Psig) pour des faits de violences conjugales aggravées. C'est aux alentours de 18 heures que la situation a dégénéré. Après avoir passé la journée à proférer des insultes à l'égard de sa compagne de 26 ans, le jeune homme et père de famille a commencé à lancer des objets au niveau de la tête de la victime.

La situation s'est encore aggravée lorsqu'il est arrivé dans la salle de bain muni d'un couteau alors que sa compagne, enceinte, était en train de doucher leurs deux enfants âgés de 5 ans et 15 mois. Terrifiée, la jeune femme a quitté les lieux et est partie se réfugier chez ses parents avec les enfants. Elle a ensuite contacté la gendarmerie. Lorsque le Psig est arrivé sur place, l'individu était en train de quitter le domicile accompagné d'un ami. Le mis en cause, déjà connu de la justice pour des faits différents, a été placé en garde à vue.Une deuxième victime Les gendarmes ont été rappelés plus tard dans la nuit pour d'autres faits de violences conjugales à Saint-Martin-Petit. Aux alentours de 4 heures du matin, une femme âgée de 30 ans s'est réfugiée chez sa voisine après avoir reçu des coups de la part de son compagnon. Le couple rentrait d'une soirée passée au domicile des parents de la victime lorsque l'homme âgé de 39 ans a commencé à frapper sa compagne, qui venait de coucher les enfants. Son conjoint lui a asséné des coups et a continué de la frapper alors qu'elle était tombée au sol. La victime a réussi à s'enfuir, se précipitant chez sa voisine pour appeler la gendarmerie. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, l'individu s'est laissé interpeller devant son domicile sans exercer de violences. Il a été placé en garde à vue, et est également connu de la justice. La victime, elle, a été transportée à l'hôpital de Marmande





Violences Conjugales Gendarmerie Interpellation Garde À Vue Lot-Et-Garonne

