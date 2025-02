Deux individus condamnés à 30 mois de prison pour une agression et des vols à la roulotte dans le Var

Deux individus ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement pour une agression et une série de vols à la roulotte dans le Var. L'agression a eu lieu sur un parking de la Valette-du-Var, où les suspects ont frappé et volé la voiture d'une femme d'une soixantaine d'années. Grâce à la vidéosurveillance et à l'intelligence artificielle, les suspects ont été identifiés et interpellés.

Samedi 8 février, une femme d'une soixantaine d'années a été victime d'une agression sur un parking de la Valette-du- Var , avenue de l'université. Deux individus ont tiré ses cheveux, la jeté au sol et la frappée avant de lui prendre ses clés et de s'emparer de son véhicule. Les agresseurs ont ensuite pris la direction de La Garde.

Grâce à la vidéosurveillance, il a été établi que les deux suspects étaient arrivés auparavant dans la station-service voisine à bord d'une voiture accidentée et volée. Une image claire de la vidéo a permis une reconnaissance faciale grâce à l'intelligence artificielle. Dans les heures qui ont suivi, la voiture volée de la victime, conduite par les agresseurs, a été impliquée dans un accident avec un autre véhicule. Après avoir volontairement percuté la victime, les occupants ont pris la fuite. Une équipe de la brigade anti-criminalité s'est rendue au dernier domicile connu de l'un des deux suspects le dimanche 9 février. Le suspect a été repéré sur la voie publique avec un second individu qu'il identifiait comme l'auteur des coups. Les deux individus ont été interpellés. Des investigations ont montré que le premier suspect était impliqué dans une série de vols à la roulotte commis après l'agression. Les deux suspects ont conduit les policiers à la voiture volée. Placés en garde à vue, ils ont reconnu l'ensemble des faits, minimisant les violences et se rejetant la faute pour certains actes. Lors d'une prolongation de garde à vue, les investigations ont permis de recueillir les plaintes de sept victimes de vols roulottes commis dans le Var. Déférés au parquet de Toulon le 11 février, ils ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement chacun le mercredi 12 février. La victime du vol de voiture a été conduite dans une clinique où des agrafes lui ont été apposées pour suturer une plaie de quatre centimètres. Cinq jours d'ITT, sous réserve d'un scanner ultérieur, lui ont été prescrits.





