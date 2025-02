Deux inconnus unissent leurs forces pour l'Europ'raid 2025

Deux hommes, un Normand passionné de missions humanitaires et un Breton ayant un riche passé de scout, se sont rencontrés sur le réseau social Facebook pour former une équipe et participer à l'Europ'raid 2025. Ensemble, ils s'engageront dans une aventure humanitaire de 22 jours à travers l'Europe de l'Est.

Un Normand qui part chaque été en mission humanitaire et un Breton ayant un riche passé de scout, voyageant seul chaque été, se sont retrouvés sans jamais s'être rencontrés pour former l'équipe Breizh'Mandie Humanitaire. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure folle de l' Europ'raid 2025. L'histoire commence avec Nicolas, petit-fils de Liliane et Patrice Perrier, qui tient une ferme à Sommery, en Seine-Maritime.

Il a toujours rêvé de participer à l'Europ'raid, un raid humanitaire de 22 jours à travers les pays de l'Est. Nicolas cherchait depuis deux ans une équipe sans succès. \ « Cela faisait au moins deux ans que je ne m'inscrivais pas car je n'avais pas trouvé d'équipe. Ce n'est pas évident de se bloquer trois semaines consécutives en août », explique-t-il. Mais l'envie de participer était trop forte et il a décidé de poster un message sur le Facebook de l'Europ'raid pour savoir s'il y avait des personnes intéressées. Gauthier, un Breton ayant un grand passé de scout et voyageant seul chaque été, a répondu à l'appel. Ensemble, ils ont constitué un dossier et recherchent actuellement une troisième personne pour partager cette « aventure solidaire et humaine ». \ Nicolas est déjà impliqué dans des missions humanitaires. En 2023, il est parti trois semaines en Arménie, plus précisément à Hovit, un village reculé, pour réaliser des travaux de rénovation et organiser des activités pour les enfants. Il a également expérimenté le wwoofing, qui consiste à être nourri et logé par des hôtes en échange d'une aide en jardinage, maraîchage ou autre service. « C'est important de faire ce genre de mission, ça nous forge et ça nous permet d'aider à notre petit niveau », développe Nicolas.\Gauthier a quant à lui fait des années de scoutisme et baroude seul durant ses vacances à la découverte du patrimoine et des traditions des pays du monde. L'équipe Breizh'mandie s'élèvera de Sochaux le 2 août à bord d'une Peugeot 205, déjà achetée par le père de Nicolas, un fan de mécanique et de vieilles voitures. Ils rejoindront 250 autres équipes pour parcourir l'Europe de l'Est sur 8 000 km, à travers 20 pays et 60 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant 22 jours, l'objectif est d'amener du matériel scolaire, sportif ou médical aux écoles isolées de cette partie du planisphère. L'équipe est actuellement à la recherche de financement et de sponsors pour réaliser cette aventure humaine. \ « Cette expérience est incroyable tant sur le plan culturel que social et nous avons vraiment envie de pouvoir y participer », fait savoir le futur participant de l'Europ'raid 2025.





