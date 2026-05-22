Deux hommes poursuivis pour des faits sexuels sur mineurs

Deux hommes, un Brésilien de 52 ans et un Camerounais de 44 ans, sont poursuivis pour des faits sexuels. Les avocats des deux suspects ont appelé à la prudence et ont affirmé que leur client a confiance dans l'institution judiciaire. Treize autres personnes interpellées dans le cadre de l'enquête ont été remises en liberté. Une animatrice a été placée sous le statut de témoin assisté.

Deux hommes, un Brésilien de 52 ans et un Camerounais de 44 ans, sont poursuivis pour des faits sexuels. Le parquet a indiqué que les deux hommes sont accusés de viols ou d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

Les avocats du premier suspect, Sophie Guinamant et Gianni de Georgi, ont appelé à la prudence dans ce dossier qui suscite de vives inquiétudes. Ils ont affirmé que leur client a pleinement confiance dans l'institution judiciaire pour faire la lumière dans ce dossier et établir son innocence. Les avocats du second suspect ont assuré qu'il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Treize autres personnes interpellées dans le cadre de l'enquête ont été remises en liberté.

Une animatrice a été placée sous le statut de témoin assisté. Un avocat d'une famille ayant porté plainte a estimé que cette ouverture d'instruction criminelle semble attester de ce que les enfants ont été entendus.





20Minutes / 🏆 6. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viol Agression Sexuelle Mineur Enquête Poursuivis Accusés Avocats Témoin Assisté

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les 5 pains les plus sains à privilégier absolument, selon les nutritionnistes82 % des Français mangent du pain chaque jour, mais tous ne se valent pas : quels sont les pains les plus sains à mettre au menu ?

Read more »

Cette année, les vraies stars de la Croisette sont les accessoires pour les cheveuxBarrette, grosse pince, bijoux de cheveux : voici ce que l'on pique aux célébrités.

Read more »

Baignades sauvages dans les fleuves et canaux pendant les fortes chaleurs : attention danger, rappellent les autoritésAlors que les températures grimpent, Voies navigables de France alerte sur les dangers des baignades hors zones autorisées, responsables d’une hausse des noyades chez les jeunes l’année dernière

Read more »

Incendie mortel près de Lyon : deux mineurs et deux majeurs interpellésDeux majeurs et deux mineurs ont été placés en garde à vue après le drame survenu le 11 mai dans un immeuble près de Lyon, où la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de drogue est privilégiée

Read more »