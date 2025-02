Deux Hommes Mis en Examen après la Mort de Deux Migrants lors d'un Embarquement à Berck

Deux hommes ont été mis en examen pour leur rôle présumé dans l'organisation d'un embarquement de migrants à Berck, qui a fait deux morts par noyade. Une soixantaine de migrants attendaient dans l'eau lorsque l'embarcation a atteint le rivage, mais seules 24 personnes ont réussi à monter à bord.

Jeudi, deux hommes ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir joué un rôle actif dans l'organisation d'un embarquement de migrants à Berck (Pas-de-Calais) dimanche 9 février, lors duquel deux personnes se sont noyées, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer. L'un des mis en cause, âgé de 19 ans, est d'origine soudanaise, tandis que l'autre, âgé de 36 ans, se dit Irakien.

Ils ont été mis en examen notamment pour « homicide involontaire aggravé », a précisé le procureur Guirec Le Bras dans un communiqué. Dimanche, vers 6 heures du matin, une embarcation de type « taxi boat » a quitté la plage de Saint-Valéry-sur-Somme avec neuf personnes à bord. À 10h35, elle est arrivée à Berck-sur-Mer, « où une soixantaine de migrants l'attendait dans l'eau pour monter à bord », a expliqué le procureur. Seules 24 personnes sont parvenues à y monter, portant à 33 le nombre total de passagers, a-t-il ajouté. Dans l'après-midi, les corps de deux migrants, qui faisaient partie du groupe qui attendait l'embarcation dans l'eau le matin, ont été découverts sur la plage. L'autopsie des deux victimes a confirmé leur décès par noyade. L'embarcation n'a finalement pas atteint la Grande-Bretagne et a été secourue dimanche dans la soirée. Les 33 personnes à bord ont été ramenées à Boulogne-sur-Mer. Parmi elles, six hommes âgés de 19 à 50 ans ont ensuite été interpellés et placés en garde à vue, soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation de la traversée. Ce sont deux d'entre eux qui ont été déférés jeudi au parquet, puis mis en examen et incarcérés. Les quatre autres ont été remis en liberté. Selon Xavier Delrieu, le patron de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), 78 migrants sont morts en 2024 en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, un record depuis le début de ce phénomène en 2018. Depuis le 1er janvier, ces traversées très périlleuses ont déjà causé la mort d'au moins quatre personnes.





BFMTV

