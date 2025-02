Deux hommes jugés pour vente frauduleuse de tabac à Saint-Priest

Deux hommes de 34 et 51 ans seront jugés pour vente frauduleuse de tabac à Lyon après avoir été interceptés par la police lors d'une transaction à Saint-Priest.

Deux hommes, âgés de 34 et 51 ans, comparaîtront devant le tribunal judiciaire de Lyon après avoir été impliqués dans une vente frauduleuse de tabac le dimanche 9 février, vers 17 heures, à Saint-Priest . La police a intercepté une transaction sur la place Henri Barbusse. Trois individus étaient en train d'échanger des sacs poubelles noirs à l'arrière de leurs véhicules.

Les fonctionnaires ont alors procédé à un contrôle et ont découvert que l'un des hommes portait sur lui une liasse de billets de banque. Lors de l'inspection des sacs et des coffres ouverts, les policiers ont constaté la présence de grandes quantités de tabac et de plusieurs cartouches de cigarettes. Un des trois hommes, âgé de 27 ans, a été mis hors de cause après sa garde à vue. Les deux autres, de nationalité kosovare et défavorablement connus des services de police, ont été placés en garde à vue. Une perquisition menée dans deux véhicules a permis de découvrir 352 paquets et 17 cartouches de cigarettes, d'une valeur totale estimée à environ 10 000 euros. La liasse de billets, détenue par un des mis en cause et d'une valeur de 700 euros, a également été saisie. Au terme des auditions, les deux hommes de 34 et 51 ans ont reconnu la détention du tabac mais ont nié toute implication dans le commerce. Ils ont été présentés au parquet ce mercredi en vue d'être jugés en comparution immédiate





