Deux hommes interpellés pour incendies de parkings à Pau

Deux hommes de 30 et 34 ans ont été interpellés et ont avoué les faits d'incendies survenus dans deux parkings souterrains distincts à Pau dans la nuit du 21 au 22 février dernier.

Deux hommes de 30 et 34 ans ont été interpellés et ont avoué les faits d'incendies survenus dans deux parkings souterrains distincts à Pau dans la nuit du 21 au 22 février dernier.

Ils sont soupçonnés d'être à l'origine des sinistres survenus dans des parkings privés souterrains dans la nuit du 21 au 22 février dernier. Les deux hommes sont déjà connus pour des faits de vols principalement. Ils seront déférés en comparution immédiate au tribunal de Pau ce jeudi 4 juin.

Les premières expertises ont permis d'établir l'intervention d'un tiers dans deux feux de voitures garées dans un parking souterrain proche de la place de Verdun à Pau la nuit du 21 au 22 février. Les causes du second incendie restent pour l'heure indéterminées





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