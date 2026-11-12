Deux gardes de la Garde républicaine victimes d'un malaise devant l'Élysée

Analyse médicale du malaise vagal touchant deux militaires lors de la cérémonie du 11 novembre à l'Élysée. Causes, symptômes et mécanismes expliqués par le Dr Kierzek.

Deux membres de la Garde républicaine ont perdu connaissance presque simultanément mercredi 11 novembre sur le perron du palais de l' Élysée. Cette scène inattendue s'est déroulée alors que le président Emmanuel Macron sapprêtait à accueillir Peter Pellegrini, le président de la Slovaquie, pour une cérémonie officielle. Les images montrant un premier soldat vaciller puis s'effondrer ont circulé sur les réseaux sociaux, soulevant des interrogations sur les causes médicales d'un tel incident en plein cœur de la République.

Déroulement de lincident à lÉlysée

La séquence visuelle a surpris les témoins présents sur place, y compris le chef de lÉtat. Le premier garde a progressivement perdu l'équilibre tout en tenant son sabre à bout de bras dans le respect strict du protocole militaire. L'arme est tombée au sol lorsque le militaire a chuté contre un pilier, sous les yeux d'Emmanuel Macron. Des personnes présentes se sont précipitées pour porter assistance au soldat tombé au sol.

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Quelques instants plus tard, un deuxième militaire a été victime d'un malaise hors du champ des caméras. La chute de son propre sabre a alerté les assistants de la survenue de ce deuxième incident. L'Élysée a communiqué le jeudi 12 novembre pour rassurer l'opinion publique sur l'état de santé des deux hommes, confirmant qu'ils n'avaient subi aucune blessure.

Diagnostic médical du Dr Kierzek

Lentourage du président de la République a confirmé que les deux gardes avaient fait un malaise vagal. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, explique que ce phénomène est médicallement courant et lié aux circonstances de la cérémonie. La station debout prolongée sans mouvement constitue un facteur déclenchant majeur dans ce contexte précis.

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Le stress et la pression inhérents à une cérémonie officielle ajoutent une contrainte physiologique importante. Le corps des militaires reste immobile pendant de longues périodes, ce qui favorise l'accumulation du sang dans les membres inférieurs. Ce phénomène réduit le retour du sang vers le cœur et entraîne une baisse significative de la pression artérielle, pouvant provoquer une perte de connaissance brutale.

Facteurs aggravants et symptômes

La chaleur accumulée sous l'uniforme, la fatigue physique et la déshydratation sont également des facteurs de risque identifiés par les experts. Le Dr Kierzek note que certaines périodes marquées par des infections gastro-intestinales peuvent fragiliser l'organisme et augmenter le risque de malaise. Les pertes d'eau et de sels minéraux dues aux vomissements ou à la diarrhée peuvent accélérer la chute de la pression artérielle.

La syncope vasovagale correspond à une réaction excessive du système nerveux autonome qui régule le rythme cardiaque et la tension. Lors de ce réflexe, le cœur ralentit et les vaisseaux sanguins se dilatent, réduisant temporairement l'apport sanguin au cerveau. Les signes annonciateurs ou prodromes incluent des sueurs froides, des nausées, des vertiges ou une vision trouble.

Prise en charge et pronostic

La reconnaissance de ces symptômes précurseurs est essentielle pour éviter les chutes dangereuses. Une fois allongée, la personne favorise le retour du sang vers le cerveau et reprend généralement conscience rapidement. Selon lAssurance maladie, une syncope est une perte de connaissance complète et brève, durant de quelques secondes à moins de trois minutes. Les deux gardes ont été pris en charge immédiatement sans complication.