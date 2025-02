Deux gardes à vue après le meurtre de Louise, 11 ans, à Longjumeau

Le corps d'une collégienne de 11 ans a été retrouvé dans un bois de Longjumeau, dans l'Essonne. Le parquet d'Evry a placé deux personnes en garde à vue pour déterminer leur implication dans le meurtre.

Après le meurtre de Louise, une collégienne de 11 ans portée disparue dont le corps a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois de Longjumeau , dans l' Essonne , le parquet d'Evry annonce ce lundi deux gardes à vue. L'une est menée contre un homme âgé de 23 ans, pour le chef de meurtre sur mineure de 15 ans, et l'autre contre une femme âgée de 55 ans, pour le chef de non-dénonciation de crime.

« Des vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits », précise le parquet. Le parquet rappelle que chaque personne placée en garde à vue bénéficie du droit au respect de la présomption d'innocence. Un couple d'une vingtaine d'années avait été placé en garde à vue samedi avant d'être relâché sans poursuites. Selon une source policière, l'adolescente a été « frappée plus d'une dizaine de fois par un objet pouvant être un couteau », notamment au niveau du torse et du cou. L'autopsie réalisée à l'institut médico-légal de Corbeil-Essonnes a confirmé « que la fillette avait été lardée de nombreux coups piquants et tranchants », a précisé cette même source. Des fouilles ont été menées dimanche jusqu'en fin d'après-midi dans le bois des Templiers. Selon une source proche du dossier, le téléphone de la victime a été retrouvé à proximité de son corps.





