Deux femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique descendent en rappel sur les façades de la Cité du Vin

Deux femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique ont organisé une descente en rappel sur les façades de la Cité du Vin à Bordeaux, jeudi 4 juin. Cette action a été organisée par l'association le Marathon du vertige, qui a pour but de sensibiliser à cette maladie incurable.

Deux femmes atteintes d'un cancer du sein métastatique ont descendu en rappel sur les façades de la Cité du Vin à Bordeaux , jeudi 4 juin.

Elles ont été aidées par une dizaine de sapeurs-pompiers de l'unité de sauvetage en milieux périlleux et montagne (SMPM) du Sdis33. Cette action a été organisée par l'association le Marathon du vertige, qui a pour but de sensibiliser à cette maladie incurable. Les deux femmes, Claire Fremeaux et Sonia Beaudean, ont été équipées de harnais et de mousquetons pour leur permettre de descendre en toute sécurité.

Elles ont été soutenues par leur famille et leurs amis, qui ont assisté à l'événement. Cette descente a été une expérience unique et émouvante pour les deux femmes, qui ont pu ressentir une sensation de vivacité et de liberté. Elles ont également pu montrer que malgré leur maladie, elles sont capables de faire des choses incroyables. Cette action a également permis de sensibiliser les gens à cette maladie incurable et de montrer l'importance de la solidarité et de l'entraide





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