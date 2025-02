Deux Éoliennes à Bains-sur-Oust: Renner Énergies Prévoit un Projet à Proximité de l'Île-aux-Pies

Renner Énergies, une société belge spécialisée dans les énergies renouvelables, envisage d'installer deux éoliennes à Bains-sur-Oust, à quelques centaines de mètres de l'Île-aux-Pies, un site naturel classé. Le projet a fait l'objet d'une consultation publique et est en phase d'études environnementales.

Renner Énergies , une société belge anciennement connue sous le nom de Windvision, prévoit d'installer deux éoliennes à quelques centaines de mètres de l'Île-aux-Pies, un site naturel majeur. Le projet, situé dans la commune de Bains-sur-Oust, entre la Croix de Penlheur, La Borde et Trécouët, a fait l'objet d'une « permanence d'information » le samedi 18 janvier 2025, accueillant plus de 20 personnes.

Renner Énergies a rencontré les élus locaux et le Syndicat Départemental d'Énergie d'Ille-et-Vilaine (SDE35) le 29 janvier 2025 pour discuter du projet et des préoccupations soulevées. La société a décidé de retarder l'installation d'un mât de mesure de 126 mètres, initialement prévue pour février 2025, au début de l'été 2025. Le projet comprend deux éoliennes de 200 mètres de hauteur maximale au bout de pale, avec une puissance maximale de 7 mégawatts chacune. Les études environnementales, écologiques, acoustiques et paysagères sont en cours. La société Renner Énergies est en contact avec les propriétaires des terrains et a signé des promesses de bail. Elle développe également un projet de trois éoliennes de 7 MW dans la commune d'Illifaut dans les Côtes-d'Armor, dont l'enquête publique s'est achevée en décembre 2024. Renner Énergies est une entreprise active dans les énergies renouvelables, avec des projets éoliens, photovoltaïques et de batteries.





