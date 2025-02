Deux Enfants Décédés dans une Camionnette à Detroit

Deux enfants ont été retrouvés décédés dans la camionnette où ils vivaient avec leur famille à Detroit, en raison du froid extrême. La police traite l'affaire comme une affaire criminelle.

Deux enfants, âgés de 2 et 9 ans, ont été retrouvés inconscients dans la camionnette où ils vivaient avec leur famille à Detroit , dans le Michigan, le lundi 10 février. La camionnette, garée par leur mère vers 1 heure du matin sur un parking de la ville, était tombée en panne. La mère a constaté que l'un des enfants ne respirait plus vers midi et a appelé un membre de la famille pour l'emmener à l'hôpital. Le deuxième enfant a également été trouvé inconscient.

Les deux enfants ont été déclarés décédés à l'hôpital pour enfants, les premiers éléments suggérant que la cause du décès était le froid. Les résultats des autopsies sont encore attendus. La police traite l'affaire comme une affaire criminelle et cherche à savoir si quelqu'un de la camionnette est allé à l'hôtel ou au casino situés à proximité du parking. Trois autres enfants de la famille ont survécu à la vague de froid. Le service météorologique national a indiqué qu'à la nuit où les deux enfants sont décédés, la température était de -11 degrés avec un ressenti de -14 degrés à Detroit





