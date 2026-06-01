Deux collégiennes renversées par une voiture sans permis sur un parking dans le Var

Deux adolescentes ont été fauchées par une voiture sans permis sur un parking du McDonald's d'Arc-sur-Argens dans le Var. Selon les informations disponibles, les faits se sont déroulés le 28 mai dernier.

Deux collégiennes ont été fauchées par une voiture sans permis sur un parking du McDonald's d'Arc-sur-Argens dans le Var . Selon les informations disponibles, les faits se sont déroulés le 28 mai dernier.

Les deux adolescentes, qui sont des collégiennes, se trouvaient au niveau des bornes de commandes à emporter. Après avoir regardé pour traverser en sécurité, elles se sont avancées et c'est à ce moment-là que l'une d'elles a aperçu une tache blanche du coin de l'œil, qui s'avéra être la voiture sans permis qui a percuté les deux jeunes filles. L'automobiliste, un mineur, aurait utilisé pour la première fois ce véhicule le jour de l'accident.

Plusieurs personnes sont intervenues pour soulever la voiture afin de dégager la victime avant l'arrivée des secours. La première jeune fille souffre d'un traumatisme crânien et a regagné son domicile après avoir été prise en charge dans un hôpital de Fréjus.

En revanche, la seconde victime bloquée sous la voiture a subi plusieurs opérations et souffre également d'une importante brûlure au 3e degré sur le bras qui nécessite une greffe de peau





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