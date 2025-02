Deux Chiens Secourus par les Pompiers dans un Tuyau d'Évacuation à Still

Dimanche 16 février 2025, deux chiens ont été secourus par les pompiers à Still (Bas-Rhin) après être restés coincés dans un tuyau d'évacuation des eaux de pluie. L'intervention a nécessité l'engagement d'unités spécialisées, notamment le RAN et la SD, pour assurer le sauvetage et la sécurité des animaux. Les chiens ont été rendus sains et saufs à leur propriétaire.

Dimanche 16 février 2025, dans la commune de Still (Bas-Rhin), deux chiens coincés dans un tuyau d'évacuation des eaux de pluie ont été secourus par les pompiers. Trois chiens étaient coincés dans une roubine, les pompiers leur sauvent la vie. Les chiens ont pu être rendus sains et saufs à leur propriétaire. Dans un communiqué, les pompiers indiquent qu'ils ont pu être rendus sains et saufs à leur propriétaire.

Ce conduit en béton, d'une cinquantaine de mètres de long et d'une trentaine de centimètres de large, relie la rue du Calvaire au cours d'eau la Stillbach, situé en aval, décrivent les pompiers. Des unités spécialisées contraintes d'intervenir « La situation a nécessité l'engagement des spécialités RAN et SD », expliquent-ils. Parmi les missions de l'unité RAN, figurent le sauvetage, l'assistance aux animaux en difficulté, ou encore la capture et l'évacuation d'animaux pouvant représenter un danger pour la population, liste le Service d'incendie et de secours du Bas-Rhin (SIS 67) sur son site. « La spécialité Sauvetage Déblaiement (SD) permet d'intervenir en matière de reconnaissance, de sauvetage et de sécurisation d'un site dans les milieux effondrés ou menaçant ruine, où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison des risques présentés », peut-on lire sur celui de leurs confrères du Finistère. Suivez toute l'actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ANIMAUX CHIENS POMPIERS SAUVETE BAS-RHIN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Firmi Deux chèvres tuées et deux moutons blessés par des chiensCe lundi 20 janvier dans l’après-midi, route de Noilhac à Firmi, quatre chiens 'de type border collie' ont pénétré dans une propriété, sur un terrain clôturé, et tué deux chèvres naines.Deux moutons d’Ouessant ont été...

Lire la suite »

Deux victimes et un chien secourus en Eure-et-Loir après un feu de cheminéeLes sapeurs-pompiers interviennent ce jeudi 23 janvier 2025 sur un feu de cheminée dans la commune de Saint-Denis-les-Ponts, deux victimes ont été secourues ainsi qu'un chien.

Lire la suite »

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Pas-de-Calais : 230 migrants secourus en mer et deux corps découverts sur une plageAu moins 77 migrants sont morts en 2024 en tentant de rejoindre l’Angleterre à bord d’embarcations de fortune, un record depuis le début de ce phénomène en 2018, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

Lire la suite »

Pas-de-Calais : deux corps retrouvés sur une plage, 230 migrants secourus en mer dimancheDimanche 9 février a été marqué par de nombreuses tentatives de traversée de la Manche. Deux corps ont été retrouvés sur une plage du Pas-de-Calais.

Lire la suite »

Deux Corps retrouvés sur une plage du Pas-de-Calais, 230 migrants secourus en merDeux corps ont été découverts dimanche sur une plage de Berck (Pas-de-Calais) tandis que 230 migrants ont été secourus en mer dans le détroit entre la France et l'Angleterre. Les autorités soupçonnent les victimes retrouvées sur la plage d'être des migrants ayant tenté de traverser en taxi-boat.

Lire la suite »