Deux Bassins de Nage Temporaires Installés à Graulhet pour Apprendre à Nager en toute Sécurité

La ville de Graulhet inaugure deux bassins de nage temporaires pour lutter contre les risques de noyade et permettre aux enfants d'apprendre à nager en toute sécurité. Ces installations, homologuées par la FFN, seront accessibles aux écoles et aux associations affiliées à la FFN.

Cette initiative novatrice vise à répondre à un enjeu crucial : lutter contre les risques de noyade en permettant aux enfants de développer une aisance aquatique essentielle. Les deux bassins, de dimensions 10 m x 5 m x 1,5 m, sont munis d'un système de filtration, de chauffage et d'une plage périphérique qui encourage l'autonomie des enfants. Ces installations offrent un apprentissage encadrée et sécurisé tout au long de l'année.

Conçus pour répondre aux besoins des enfants de la communauté de Graulhétois, ces équipements sont homologués par la Fédération française de Natation (FFN). Ils sont donc parfaitement adaptés à l'apprentissage de la natation. Ils témoignent de l'engagement de la municipalité en faveur de la continuité de l'apprentissage de la natation et de la sécurité aquatique, souligne le service communication de la ville. En dehors des horaires réservés aux scolaires, les associations affiliées à la Fédération française de Natation pourront utiliser les bassins pour proposer des cours de natation et renforcer les compétences aquatiques des habitants. Ces installations s'inscrivent dans une perspective à long terme. Les bassins de nage sont abrités sous une structure temporaire de type chapiteau (20 m x 35 m), équipée d'un système de chauffage et de déshumidification conforme aux normes. Des vestiaires, douches, sanitaires et un bureau pour le personnel sont intégrés dans des modules adjacents, garantissant confort et praticité.L'emplacement a été choisi avec soin. Situé dans le quartier prioritaire de la Ville de Crins, rue des Hortensias, ce site se trouve à proximité des écoles de Graulhet et offre ainsi une accessibilité facilitée pour les bus des communes voisines





