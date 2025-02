Deux Ans Après le Meurtre, Reconstitution Glaçante à Meauzac

Dans le village tranquille de Meauzac, une reconstitution judiciaire glaçante a eu lieu pour le meurtre d'Anthony Martinez, survenu il y a deux ans. Le principal suspect, David Merle, l'ex-beau-père de la victime, a été interpellé et est actuellement en prison.

Meauzac , un village paisible enveloppé dans le silence d'une nuit d'hiver, se réveillerait et découvrirait une scène glaçante. Des barrières métalliques cernent le lotissement de la route de Labastide-du-Temple, un sanctuaire pour les acteurs d'une scène judiciaire troublante : la reconstitution du meurtre d'Anthony Martinez, survenu deux ans plus tôt. Le ballet judiciaire commence à 4h15.

Des patrouilles de gendarmerie du Psig de Castelsarrasin investissent la zone, équipés de torches et de lampes frontales. L'accès est réservé aux seuls riverains et aux acteurs de cette scène glaçante. La juge d'instruction Marjorie Fantato, sa greffière et la vice-procureure Magali Bordes sont déjà sur place. Aux côtés des avocats — Mes Séverine Lheureux pour la défense et Amélie Villageon pour les parties civiles —, les techniciens en identification criminelle (TIC) montagent leur quartier général sous un barnum bâché. Une table, une imprimante, l'endroit où le récit de cette nuit-là s'écrira. Un éclat brise l'obscurité : gyrophares bleus, sirène stridente. Un convoi de gendarmerie perce l'ombre. À bord, le suspect : David Merle, 52 ans, principal suspect dans ce meurtre. Il est 5h passées, la reconstitution va pouvoir débuter. Dans un tableau d'ombres chinoises, les scellés cèdent dans un cliquetis sec. Sous les flashs des TIC, une dizaine de silhouettes s'engouffrent dans l'habitation figée par le temps. Cette demeure garde encore les stigmates de ce tragique lundi 6 février 2023. David Merle, un garagiste en Haute-Saône et ex-beau-père de la victime, avance. Il dit ne pas avoir voulu tuer, juste faire peur, donner « une leçon » à Anthony Martinez, venger sa fille et son petit-fils, victimes de violences selon lui. Mais il y a un imprévu. La porte du numéro 17 s'ouvre. Ce n'est pas Anthony. C'est Céline, la compagne d'Anthony. Le regard, la peur. Elle recule. En couple depuis à peine un mois, elle appelle à l'aide son concubin. Tapi dans l'obscurité, l'intrus avance. L'instant d'après, il est là, dans le salon, son arme en joue. Face à face avec celui à qui il voulait « donner une leçon ». Une seule balle de 22 LR, logée dans le crâne. Une blessure mortelle d'à peine 6 mm. Anthony s'effondre sur le sol. L'homme, dans la trentaine, est probablement mort sur le coup. Elle, elle n'a rien vu. A-t-elle compris à cet instant que son compagnon est mort ? Le tireur lui ouvre la porte. Il lui parle. Une injonction : « Ne dis rien ! » Elle fuit, il reste. Il n'en a pas fini. Dans un dernier geste, il incendie des vêtements. Une ultime tentative pour maquiller son crime. Quand Céline revient quelques heures plus tard, ce sont les flammes qu'elle découvre. Les pompiers luttent contre le feu. C'est la voisine qui les a alertés en voyant sortir une épaisse fumée noire de l’entrée. 24 heures plus tard, l'autopsie lèvera le doute : celui de l'homicide. Les enquêteurs avaient déjà de lourds soupçons mais aucune certitude. Le soir même, David Merle prend la route, direction la Haute-Saône, à bord de son camping-car. Avant de disparaître, il se débarrasse de son arme : un pistolet 22 LR, jeté dans le Tarn, au pont du Saula, à Lafrançaise. Mais sa fuite s'arrête vite. Deux jours plus tard, les gendarmes l'interpellent chez lui. Mis en examen pour assassinat, il est depuis incarcéré. 8h30. L’aube disperse les dernières ombres de la nuit. Les enquêteurs replient le barnum, les scellés sont reposés, le dernier procès-verbal est paraphé. La reconstitution s’achève, mais l’empreinte de ce drame demeure.





