Deux ans après la mort de sa fille, un père implore justice face à l'homicide involontaire

Cédric Barboyon, le père de Talia, décédée à l'âge de 17 jours suite à un accident de la route, attend justice. Le procès du chauffard, fortement alcoolisé et en excès de vitesse, débute le 26 février. Cédric déplore la qualification d'homicide involontaire et souhaite un alourdissement des peines.

Plus de deux ans et demi après le drame, Cédric Barboyon attend des réponses. Au mois de juillet 2021, sa voiture a été violemment percutée par un autre automobiliste, causant la mort de sa fille Talia, âgée à peine de 17 jours. Devant des photos prises à la naissance de son bébé, le père de famille confie sa détresse. 'C'est ma maman avec ma fille... Elle a eu la chance de pouvoir la serrer dans ses bras, mais trop peu de temps.

17 jours c'est trop peu pour faire vivre une personne', déclare-t-il à BFM Lyon. Le suspect était fortement alcoolisé Le procès du principal suspect débute le 26 février. Il sera jugé pour homicide involontaire au tribunal de Montpellier. 'La personne qui a tué ma fille, elle vit toujours. Alors que ma fille, elle est au cimetière à Oullins', poursuit Cédric. Il se remémore le jour où la vie de sa famille 'a complètement basculé' dans le sud de la France. L'homme qu'il décrit comme un 'chauffard', circulait à 'plus de 150km/h avec 2,6g d'alcool dans le sang', précise-t-il. 'Il avait fait peur à une vingtaine de voitures avant. Moi j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé plusieurs jours après. On m'a annoncé que ma fille Talia était décédée', se remémore-t-il. Le père de famille, qui a perdu une partie de l'usage d'un de ses bras, enchaîne les rendez-vous chez les docteurs et auprès d'un psychologue afin de tenter de se reconstruire, alors qu'il peine à faire son deuil. 'Il n'a pas fait que la tuer. Il a fait en sorte qu'elle ne grandisse jamais et qu'elle ne puisse jamais exister', déplore-t-il. Cédric ne comprend pas comment l'assassin de sa fille 'fait pour se lever le matin, pour se regarder dans une glace'. La qualification d'homicide involontaire, retenue contre le chauffard, n'est pas adaptée selon lui. Vers la création d'un homicide routier? 'Je souhaiterais que ce soit un homicide volontaire', avance-t-il, estimant que les 'faits aggravants' que représentent l'alcool et la vitesse ne sont pas suffisants. 'Il a décidé de prendre la voiture, de faire ce qu'il a fait, en son âme et conscience', conclut-il. Le désarroi de Cédric face aux termes 'homicide involontaire' est partagé par de nombreuses familles de victimes d'accidents de la route. Invité de BFM Lyon ce mercredi 12 février, Serge Bensoussan, président de l'association 'Et 6 c'était vous', estime que cette qualification juridique n'est pas comprise par les victimes. Il aimerait que le délit ''homicide routier' soit créé. Une proposition de loi transpartisane devait être examinée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale avant la dissolution en juin dernier. 'On attend notre tour (...). Pour le moment les peines sont les mêmes qu'avant, on aimerait un alourdissement', explique Serge Bensoussan, qui appuie sur le fait que les chauffards à l'origine des accidents sont régulièrement 'récidivistes'. Le conducteur mis en cause dans la mort de Talia, âgé de 23 ans à l'époque, encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150.000 euros d'amende si plusieurs circonstances aggravantes sont retenues





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Accident De La Route Homicide Involontaire Justice Deuil Alcool Vitesse Association Victimes Routières

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Deux Enfants Enlevés dans le Nord, Retrouvés sains et saufs après Deux HeuresDeux jeunes garçons, âgés de 5 et 3 ans, ont été enlevés à Fourmies dans le Nord. Le père des enfants, soupçonné d'avoir menaced leur mère avec une arme blanche, a été interpellé peu après.

Lire la suite »

Deux collégiennes retrouvées après leur disparition, deux hommes en garde à vueClara et Héléna, deux collégiennes âgées de 14 et 15 ans disparues depuis jeudi, ont été retrouvées en bonne santé ce mercredi 29 janvier. La procureure de la République a indiqué que deux hommes majeurs avaient été placés en garde à vue pour corruption de mineurs. Les adolescentes avaient menti à leurs parents sur l'heure de fin des cours et s'étaient évaporées dans la nature.

Lire la suite »

Deux Blessés Graves Après un Accident Impliquant une Voiture et Deux Poids Lourds sur l'A1Un grave accident s'est produit sur l'autoroute A1 dans le Pas-de-Calais ce samedi matin, impliquant une voiture et deux poids lourds. Trois jeunes de 18 ans se trouvaient dans la voiture, qui a pris feu suite au choc. Les occupants ont été évacués avant l'arrivée des pompiers et transportés vers un hôpital d'Arras. Deux blessés graves ont été enregistrés.

Lire la suite »

Deux Présidents, Deux Sériès de Grâces StupéfiantesL'article compare les grâces accordées par Joe Biden et Donald Trump le 20 janvier 2025. Biden a gracié ses proches, tandis que Trump a commué les peines de quatorze émeutiers et ordonné au ministère de la Justice d'abandonner les poursuites contre ses partisans ayant tenté d'empêcher la certification de sa victoire à l'élection présidentielle de 2020.

Lire la suite »

Allemagne : une attaque au couteau fait deux morts, dont un enfant de deux ansDeux personnes, dont un enfant, ont été tuées ce mercredi 22 janvier 2025 lors d'une attaque au couteau dans un parc d'Aschaffenbourg, dans le sud de l'Allemagne.

Lire la suite »