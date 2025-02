Deux agressions à Marseille : les cambrioleurs s'en prennent aux femmes

Deux jeunes femmes ont été victimes d'agressions à Marseille dans la soirée de jeudi. Dans les deux cas, les agresseurs ont tenté de voler les téléphones portables des victimes. Une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur de la seconde agression.

Par chance, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Il était environ 20h30 ce jeudi soir lorsqu'un équipage de la Bac a entendu des cris d'une jeune femme qui appelait à l'aide au niveau du boulevard Capitaine Gèze, dans le 15e arrondissement de Marseille . Les policiers se sont précipités en direction des cris et ont surpris deux hommes, dont un armé d'un couteau, qui s'en prenaient à une jeune femme.

À leur vue, les agresseurs ont tenté de prendre la fuite, délaissant leur victime au visage ensanglanté par une plaie. Cette dernière a expliqué aux agents que les deux hommes venaient de voler le téléphone d'une amie, partie en courant un peu plus tôt. Les deux filles âgées de 16 et 23 ans ont été prises en charge par les secours tandis que les agresseurs, deux hommes de 18 et 20 ans étaient interpellés et placés en garde à vue.Deux heures plus tôt, dans le 13e arrondissement, une autre jeune femme a été sérieusement blessée par arme blanche pour le même motif. Vers 18h, une femme de 25 ans a été secourue par les marins-pompiers sur l'avenue des Poilus avec une plaie profonde à la jambe causée par un coup de couteau. À l'arrivée de l'équipage de police secours, l'agresseur avait toutefois pris la fuite. Selon la victime, il aurait tenté de dérober son téléphone portable. Une enquête a été ouverte afin de le retrouver





