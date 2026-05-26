Deux adolescents placés en garde à vue après la mort mystérieuse d'un garçon de 11 ans à Rennes

Enquête ouverte à Rennes suite à la découverte du corps d'un garçon de onze ans étranglé. Deux mineurs, âgés de quinze et seize ans, ont été interpellés et sont en garde à vue. Les autorités cherchent à déterminer si le drame résulte d'un jeu qui a mal tourné ou d'un acte criminel.

Deux jours après la découverte macabre d'un garçon de onze ans trouvé étranglé près de la Vilaine, les autorités de Rennes ont placé en garde à vue deux adolescents, l'un âgé de seize ans et l'autre de quinze ans.

Les deux jeunes ont été aperçus en compagnie de la victime quelques instants avant que le corps n'apparaisse dans un buisson au bord du fleuve, à proximité du centre‑ville. Selon les premières constatations, la victime portait une serviette de bain mouillée enroulée autour du cou, signe d'une strangulation violente. Malgré l'intervention rapide des passants, des pompiers et du SAMU, aucun secours n'a pu être prodigué et le petit garçon a succombé.

Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans a été ouverte immédiatement, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Le lendemain de la découverte, le préfet a annoncé l'interpellation d'un adolescent de seize ans, suivi d'une jeune fille de quinze ans qui s'est présentée spontanément au commissariat. Les deux sont aujourd'hui en garde à vue, où ils sont interrogés sur les faits qui les lient à la mort du garçon.

Les témoins ont fourni des éléments qui permettent de reconstituer les dernières minutes de la victime. Un pêcheur qui était présent sur la jetée où les jeunes avaient demandé à emprunter des appâts a indiqué que les trois garçons transportaient des cannes à pêche bon marché.

Le même témoin affirme que, peu après avoir reçu les appâts, les trois jeunes se sont dirigés vers la jetée et que, quelques minutes plus tard, il a vu la silhouette d'un garçon plus grand, brun, vêtu d'un haut rouge, accompagnée d'une fille d'environ quatorze ans aux cheveux sombres, s'éloigner en courant. Le pêcheur n'a entendu aucune dispute ni aucun bruit suspect, étant occupé à écouter de la musique.

Cette description a été cruciale pour les enquêteurs, qui ont ainsi confirmé la présence des deux adolescents en compagnie de la victime au moment où le drame s'est produit. Le parquet, tout en soulignant que les circonstances exactes du décès restent à déterminer, a rappelé que les auditions en cours sont essentielles pour comprendre si le décès résulte d'un jeu qui a mal tourné ou d'un acte criminel prémédité.

La division DCOS poursuit ses investigations, recueillant chaque témoignage et analysant les preuves matérielles, comme la serviette mouillée retrouvée autour du cou de la victime. Le public est invité à rester vigilant et à signaler toute information pertinente aux autorités. Cette affaire, qui a profondément secoué la communauté rennaise, soulève de nombreuses questions sur la sécurité des mineurs et sur les mesures de prévention à mettre en place pour éviter le recoupement de jeunes dans des situations à risque.

Les autorités locales promettent d'intensifier les actions de prévention et d'accompagnement des jeunes afin d'empêcher que de tels drames ne se reproduisent





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rennes Meurtre De Mineur Garde À Vue Enquête Judiciaire Sécurité Des Jeunes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un enfant retrouvé mort à Rennes : enquête en coursUn enfant a été retrouvé mort dimanche 24 mai à Rennes, sur les rives de la Vilaine. Le corps a été découvert dans un buisson, avec un linge autour du cou, après l'alerte donnée par un pêcheur. Vers 16h40, un pêcheur a entendu des cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police qui s'est rendue sur les lieux. Les policiers ont alors découvert le corps d'un enfant dans un buisson. Malgré l'appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant. Son décès a été constaté sur place. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Les circonstances des faits ayant conduit au décès restant encore à établir, une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la DCOS de Rennes, a été ouverte.

Read more »

Enfant mort étranglé à Rennes: un adolescent de 16 ans interpellé, l'enquête se poursuitUn adolescent de 16 ans a été interpellé lundi et des plongeurs sondent la rivière proche du lieu des faits: au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée 'nouée tr...

Read more »

Enfant mort étranglé à Rennes: deux adolescents placés en garde à vue pour meurtreDeux adolescents, un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans, ont été placés lundi en garde à vue pour 'meurtre sur mineur' au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 11 ans, une serviette de bain mou...

Read more »

Charente-Maritime : deux blessés après un choc frontal entre deux véhicules à Nieul-lès-SaintesCe mardi 26 mai, une voiture et une camionnette se sont percutées peu après 10 heures. Le bilan fait état d’une femme de 65 ans grièvement blessée, qui a dû être désincarcérée, et d’un homme de 28 ans, plus légèrement touché

Read more »