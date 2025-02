Deux Adolescents En Examen Pour le Meurtre d'Elias

Deux adolescents de 16 et 17 ans, déjà connus des services de police pour des extorsions, ont été mis en examen pour le meurtre d'Elias, un adolescent de 15 ans tué le 24 janvier dernier à Paris.

Onzeux 16 et 17 ans et déjà connus des services de police pour des extorsions, ces deux adolescents, dont les noms ne sont pas encore révélés, ont été mis en examen pour le meurtre d'Elias. Ils ont avoué les faits et raconté la scène. Elias, 15 ans, a été tué le 24 janvier dernier dans le 14e arrondissement de Paris à la sortie de son entraînement de football. Il a été racketté pour son téléphone portable.

L'arme blanche utilisée était une machette dite « zombie », avec une lame dépassant les 40 cm. « C'est rentré bizarre », a expliqué l'adolescent de 16 ans, nommé Joe par nos confrères, lors de sa garde à vue. « J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule mais je n'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris », a-t-il ajouté lors de sa deuxième audition, d'après Le Parisien. « J'enlève ma lame et je la regarde en mode je bouge pas. Je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe et commence à trembler. Lucien (le garçon qui était avec Joe, également son nom modifié) a demandé les codes du téléphone à la victime pendant qu'elle était au sol. Il n'a pas compris que je l'avais plantée. La victime a dû répondre 1.1… »Des agresseurs déjà connus. Néanmoins, ce crime n'aurait jamais dû se produire. Pourquoi ? Ces adolescents font partie d'une bande qui sera jugée en juin prochain pour « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale n’excédant pas huit jours ». D'ici là, ils sont soumis à un couvre-feu établi à 20 heures et n'ont normalement pas le droit de se fréquenter.





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Adolescents Extorsion Paris Justice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mort d'Élias: les deux adolescents suspectés mis en examen et placés en détention provisoireLes deux mineurs suspectés d'avoir poignardé à mort un adolescent de 14 ans lors d'une tentative de vol de son téléphone portable le 24 janvier ont été mis en examen ce lundi 27 janvier. Ils ont également été placés en détention provisoire.

Lire la suite »

Meurtre d’Elias à Paris : Les deux adolescents mis en examen et écrouésDeux mineurs de 16 et 17 ans ont été mis en examen lundi et placés en détention provisoire dans l’enquête sur la mort d’Elias B., poignardé vendredi après avoir refusé de donner son téléphone

Lire la suite »

Mort d’Elias : les deux adolescents suspectés mis en examenLes deux adolescents sont suspectés d'avoir mortellement poignardé Elias, 14 ans, pour voler son téléphone. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

Lire la suite »

Deux adolescents arrêtés pour le meurtre d'Elias, 14 ansDeux adolescents, âgés de 16 et 17 ans, ont été arrêtés après le meurtre d'Elias, 14 ans. L'un des suspects a reconnu ses crimes, notamment la tentative d'extorsion et le coup de couteau mortel. Le duo sera présenté devant un juge des mineurs. L'affaire soulève des questions sur l'efficacité des mesures de suivi pour les jeunes délinquants.

Lire la suite »

Deux adolescents reconnnent partiellement leur rôle dans le meurtre d'Elias à ParisDeux adolescents impliqués dans le meurtre tragique d'Elias, 14 ans, à Paris pour vol de téléphone portable, ont fait des aveux partiels à la police. Bien qu'ils aient reconnu leur présence au lieu du crime, ils nient avoir porté les coups mortels.

Lire la suite »

Deux adolescents mis en examen pour l'agression d'un homme d'affairesDeux adolescents de 16 ans ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs, vol avec arme et séquestration » après avoir été soupçonnés d'avoir agressé un homme d'affaires sud-africain en septembre 2024. Ils auraient été missionnés pour voler des montres chez le père d'une célèbre cheffe cuisinière et ambassadrice d'une marque de montres de luxe.

Lire la suite »