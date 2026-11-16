Deuil de Samy : Églantine Éméyé parle de sa culpabilité trois ans après

Trois ans après le décès de Samy, Églantine Éméyé se confie sur son deuil, sa culpabilité parentale et l'équilibre nécessaire pour continuer à vivre avec cette blessure.

La journaliste et animatrice de France Télévisions Églantine Éméyé a partagé une confidence profonde et émouvante concernant le décès de son fils Samy survenu il y a trois ans et demi. Lors d'une interview accordée à Mesdames Media, publiée le 23 octobre 2026, la母亲 de famille a détaillé les complexités de son deuil et les sentiments de culpabilité qui persistent malgré le temps écoulé.

Décès tragique et parcours de Samy

Samy Éméyé, le fils unique d'Églantine, est décédé le 20 février 2023 à l'âge de 17 ans. Cette disparition brutale a été causée par un accident vasculaire de la moelle épinière, également appelé accident vasculaire cérébral (AVC) spinal. Avant cette issue fatale, l'adolescent vivait avec un polyhandicap sévère et souffrait d'une forme grave d'autisme, ce qui rendait sa vie quotidienne particulièrement complexe.

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Églantine Éméyé avait largement documenté son combat médiatique et personnel pour obtenir une prise en charge adaptée pour Samy. La absence de structures spécialisées à proximité de son domicile avait constitué un obstacle majeur, poussant la journaliste à utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public aux besoins spécifiques des enfants en situation de handicap grave.

Une culpabilité maternelle persistante

À la date du samedi 14 novembre 2026, Églantine Éméyé s'est exprimée avec une honnêteté rare sur son état émotionnel actuel. Elle a admis qu'elle savait avoir fait de son mieux en tant que mère, mais qu'elle ne parvenait pas entièrement à s'empêcher de ressentir une culpabilité légère mais réelle. Cette reconnaissance de la difficulté de son rôle maternel montre la profondeur de son attachment et de son souci constant pour son fils.

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La journaliste a reconnu avoir pris du temps pour réfléchir à cet événement terrible. Elle s'est dit qu'elle avait manqué certaines opportunités ou négligé des aspects de la prise en charge de Samy qu'elle aurait pu gérer différemment. Cette auto-critique, bien que compréhensible dans un contexte de deuil, souligne la charge mentale importante que porte encore la mère de l'adolescent décédé.

Gestion du deuil et fragilités actuelles

Églantine Éméyé précise qu'elle ne peut pas prétendre que la douleur a disparu. Elle affirme que perdre un enfant constitue une blessure impossible à cicatriser complètement, mais qu'il est possible de continuer à vivre avec cette souffrance. Elle décrit sa relation actuelle avec le souvenir de Samy comme fluctuante, oscillant entre des moments de sérénité et des pics de fragilité émotionnelle intenses.

La journaliste explique que lorsqu'on lui demande comment elle va, cela coïncide souvent avec des moments où elle se sent particulièrement vulnérable. Cette révélation met en lumière la réalité du deuil qui n'est pas linéaire. Quatre mois après le décès, en juin 2023, Églantine avait commencé à être suivie par une psychiatre pour l'aider à appréhender ce chagrin, une démarche qu'elle a intégrée dans son processus de reconstruction personnelle.

Soutien familial et vie future

Pour faire face à cette épreuve, Églantine Éméyé s'appuie sur son réseau de soutien, notamment son compagnon avec qui elle vit depuis 15 ans. Elle souligne l'importance de l'homme qui partage son quotidien et qui parvient à la faire rire chaque jour. Ce soutien affectif constitue une bouffée d'air frais indispensable dans une vie familiale loin d'être facile en cette période de deuil.

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La vie d'Églantine Éméyé continue d'être marquée par ses responsabilités professionnelles et ses autres rôles familiaux. Elle a également évoqué son fils aîné Marco, âgé de 24 ans, qui a traversé des périodes difficiles et a été diagnostiqué HPI (High Potential Intellectual). La mère de famille tente de trouver un équilibre entre le travail, le soutien à ses enfants et la gestion de sa propre santé mentale après la perte de Samy.