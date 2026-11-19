La ville de Montauban assume une dette bondie de 60% en six ans selon la CRC. L'adjoint aux finances Bernard Loustaunau identifie un besoin urgent de reconstituer le fonds de roulement face à l'explosion des emprunts longs.

La situation financière de la commune de Montauban fait l'objet d'un regard critique et détaillé suite à la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la période allant de 2019 à 2025. Ce document, présenté lors du conseil municipal du 16 novembre 2026, met en lumière une augmentation significative de l'endettement de la cité, consolidant par la même occasion un constat majeur sur la santé économique locale. La dette globale de la ville a progressé de 60 % sur une durée de six ans, une évolution structurelle qui interroge les choix budgétaires passés et présents de l'exécutif local.

Une augmentation massive de la dette communale

Le rapport de la Chambre régionale des comptes révèle une explosion du recours à l'emprunt, particulièrement accentuée lors des deux dernières années étudiées. Les chiffres présentés par l'instance de contrôle sont précis et montrent une fluctuation notable des volumes de détresse obligataire au fil des exercices. En 2019, la ville avait contracté 24 millions d'euros d'emprunts, avant de réduire cette somme à 5 millions en 2020, puis à seulement 1,2 million en 2021. Une nouvelle hausse a été observée en 2022 avec 8 millions d'euros, suivie d'une année blanche complète en 2023 où aucune nouvelle dette n'a été enregistrée.

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Cependant, la tendance s'est inversée de manière marquée par la suite. En 2024, les demandes de financement auprès des établissements bancaires ont atteint un pic de 42,5 millions d'euros. Cette année très lourde a été suivie d'une légère diminution en 2025, avec 33,5 millions d'euros sollicités. Au total, ces mouvements financiers dessinent une ardoise globale de 114 millions d'euros pour la commune. Cette somme colossale représente le cumul de l'endettement accumulé pour financer les investissements publics de la cité d'Ingres, confirmant ainsi l'ampleur du besoin de financement extérieur sur la période récente.

Les investissements publics et la structure de la dette

Bernard Loustaunau, l'adjoint aux finances de la ville, a détaillé la destination de ces capitaux empruntés, soulignant que les investissements ont atteint un montant total de 201 millions d'euros durant cette phase. La répartition de ces fonds met en évidence les priorités politiques et infrastructurelles de l'équipe municipale. Un montant de 26 millions d'euros a été spécifiquement alloué aux équipements sportifs, visant à moderniser les installations de la commune.

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L'éducation et la culture constituent également des piliers majeurs de cette politique d'investissement. La ville a consacré 18 millions d'euros à la construction et à la rénovation des écoles, tandis que 15 millions d'euros ont été investis dans le secteur culturel. Par ailleurs, la plaine du Ramier, site emblématique de la ville, a reçu à elle seule 8 millions d'euros. Ces chiffres illustrent une volonté de développer le cadre de vie et les infrastructures publiques, même si cela se fait au prix d'une augmentation substantielle de la charge financière à long terme.

Causes structurelles et stratégie de gestion future

Lors de cette présentation, Bernard Loustaunau a expliqué les raisons de ce recours massif à l'emprunt en pointant du doigt un manque de concours des autres collectivités territoriales. Il souligne que Montauban et le Grand Montauban bénéficient de conditions défavorables en termes de subventions. Alors que des villes de strate équivalente peuvent compter sur 25 à 30 % d'aides provenant de la Région ou du Département, la ville de Montauban ne peut compter que sur un maximum de 10 à 15 % de ces financements extérieurs.

Face à ce constat, la nouvelle direction financière envisage un changement de stratégie pour maîtriser cette dette. L'adjoint aux finances annonce une volonté de changer de fusil d'épaule en privilégiant le prêt relais plutôt que les emprunts à long terme. Cette approche vise mécaniquement à faire baisser le niveau de la dette globale. Selon ses calculs, sur les 114 millions d'euros d'emprunt, 69 millions auraient pu être gérés différemment, ce qui aurait dégagé des marges de manœuvre budgétaires plus intéressantes pour la collectivité.

Optimisme sur la capacité d'autofinancement

Malgré ces défis importants, Bernard Loustaunau demeure optimiste concernant la fiabilité des comptes municipaux. La Chambre régionale des comptes confirme que les comptes sont fiables et bien tenus, ce qui constitue la base minimale attendue d'une collectivité publique. Un point positif majeur est l'augmentation de la capacité d'autofinancement de la ville. Cette progression s'explique par une volonté de serrer les dépenses de fonctionnement au maximum afin de valoriser les investissements réalisés.

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La capacité d'autofinancement est passée de 2 millions d'euros en 2019 à 6,5 millions d'euros en 2025. Cette amélioration reflète une discipline budgétaire rigoureuse dans la gestion courante. Toutefois, des vigilances subsistent, notamment concernant la trésorerie. L'adjoint reconnaît qu'il existe un vrai problème de trésorerie car le fonds de roulement doit être reconstitué. Pour remédier à cette situation, un tableau de suivi précis des financements, indiquant les flux entrants et leur calendrier, sera mis en place pour remettre les fonds de roulement à flot.