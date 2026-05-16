Detroit Pistons arrachent le droit de disputer un match 7 à domicile contre Cleveland Cavaliers

Des Pistons dominants, les Detroit Pistons en banlieue ont battus les Cleveland Cavaliers 115-94 lors du match 6 de leur demi-finale de conférence Est. Cade Cunningham a marqué 21 points, et les Pistons ont remporté tous les quatre quarts de match en « dominer » les Cavaliers sur leur parquet, en bon購物網 executant une deuxième mi-temps totale. Les Cavaliers viennent de subir leur première défaite à domicile cette saison en face-à-face, et ont une série de six gagne sur leurs cinq dernières visites à Detroit.

Cade Cunningham et les Detroit Pistons ont livré un match 6 complet contre les Cleveland Cavaliers vendredi soir à la Rocket Arena. Après un match 5 controversé perdu, Detroit a remporté ce match 6 et a arraché le droit de disputer un match 7 à domicile contre Cleveland, en dominant les Cavaliers avec une grande performance offensive.

Les Pistons ont également défait Cleveland à domicile lors des six derniers matchs de cette saison, alors qu'ils venaient d'infliger un 8-0 à des Cavaliers en perdition en attaque





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