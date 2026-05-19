Detenu condamné à 24 mois de prison ferme pour menaces racistes

Un trentenaire connu pour ses violences et menaces à répétition contre les agents pénitentiaires s'est fait évincer de trois prisons déjà : Bordeaux, Mont-de-Marsan et Pau. Il a été condamné à 24 mois de prison ferme pour injures, menaces et violences à la prison de Pau, après une altercation avec plusieurs agents.

Ce lundi 18 mai, un trentenaire incarcéré à la maison d'arrêt de Pau a eu du mal à chasser son naturel lors de sa comparution immédiate.

Aussitôt dit, aussitôt fait, il a écopé de 24 mois de prison ferme et aura pour prochain arrêt Tarbes, d'où il est déjà connu. Il était poursuivi en récidive pour injures, menaces et violences envers six agents pénitentiaires commis le 30 janvier, les 7 et 14 mai derniers. Déjà incarcéré, David Greusard a payé depuis son aversion pour l'autorité.

Pour la procureure Marie Gicquaud, ces propos sont graves et elle leur inflige 36 mois de prison ferme, mais le tribunal a quand même cherché à comprendre son comportement en évoquant une possible irrépressibilité neurologique. Il effectuera donc ses 24 mois à Tarbes





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