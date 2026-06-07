Déstockage massif de baskets New Balance Fresh Foam X chez i‑Run : jusqu'à -25 % sur trois modèles phares

i‑Run propose une liquidation limitée sur les modèles New Balance Fresh Foam X 1080 V14, More V6 et Hierro V9, avec des réductions de 23 à 25 % et des avantages fidélité, livraison gratuite et paiement en deux fois.

i‑Run lance une opération de déstockage exceptionnelle sur la gamme New Balance Fresh Foam X, offrant aux coureurs l'opportunité de s'équiper à prix cassés. Trois modèles phares - les 1080 V14, les More V6 et les Hierro V9 - sont proposés avec des réductions allant jusqu'à 25 %, et les stocks sont limités, ce qui impose de se décider rapidement.

Les amateurs de courses sur route, les pratiquants de séances à allure modérée ou les adeptes du trail trouveront chacun une paire adaptée : les 1080 V14 privilégient le confort et la stabilité pour les longues distances, les More V6 offrent un amorti doux idéal pour les entraînements de récupération, tandis que les Hierro V9 se distinguent par une semelle ultra‑réactive et une tige respirante conçue pour affronter les sentiers escarpés. Toutes les références bénéficient d'une livraison gratuite, d'un paiement en deux fois sans frais et d'un retour sous trente jours, ainsi que d'un programme de fidélité qui créditera 5 % du montant de chaque achat sur une cagnotte, allant jusqu'à 7,30 € d'économie supplémentaire.

L'offre s'étend également à d'autres marques et articles saisonniers, comme une paire adidas à motif léopard annoncée comme la star de l'été, ou des modèles Skechers à prix promotionnels qui rappellent les liquidations massives observées sur les plateformes de commerce en ligne. Parallèlement, les maillots de bain une pièce à petit prix, adaptés à toutes les morphologies, sont mis en avant pour la saison estivale, tout comme le maillot officiel de l'équipe de France 2026 disponible chez Nike à quelques jours de la Coupe du Monde.

Ces produits supplémentaires ne sont cependant pas inclus dans la promotion principale sur les baskets New Balance, mais témoignent de la diversité des ventes flash proposées par i‑Run. Pour profiter de ces remises, il suffit de se rendre sur le site internet d'i‑Run, de créer un compte client afin d'activer le programme de fidélité et de sélectionner les modèles souhaités avant que les dernières pointures ne disparaissent.

Les prix affichés sont indicatifs et peuvent varier selon la disponibilité, et certains liens sont traçés, générant une commission pour le média partenaire. Cette initiative de déstockage s'inscrit dans une stratégie plus large de liquidation de stocks, visant à libérer de l'espace d'entrepôt tout en offrant aux sportifs des équipements de haute performance à des tarifs imbattables





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