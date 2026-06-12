Déstockage Adidas sur Amazon : jusqu'à -40% sur 5 baskets incontournables au style épuré

Profitez d'un déstockage exceptionnel sur Amazon avec des réductions allant jusqu'à -40% sur une sélection de baskets Adidas. Découvrez cinq modèles intemporels, aux designs sobres et polyvalents, parfaits pour toutes les occasions et toutes les saisons. Des VS Pace 2.0 aux Urban Court en passant par les VL Court 3.0 et Advantage 2.0, trouvez la paire qui complétera votre dressing avec style sans vous ruiner. Offres limitées, prix indicatifs et susceptibles de variation.

Qui a dit qu'il fallait obligatoirement patienter jusqu'aux événements promotionnels pour faire de bonnes affaires sur Amazon ? Les plus pressés peuvent dès maintenant se rendre sur le site officiel pour découvrir des réductions affolantes sur des articles convoités, et qui plus est de grandes marques.

C'est le cas des produits mis en avant par cette offre. Complétez votre dressing avec style et à prix réduit grâce au déstockage Adidas allant jusqu'à -40% sur Amazon. Pas de modèles excentriques ou de coloris flashy difficiles à associer, ces cinq paires sont des incontournables de la mode. Les lignes sont épurées, les couleurs sont sobres et le confort est au rendez-vous.

De quoi les accorder avec une multitude de tenues, allant de décontractées à plus habillées, sans prise de tête. Les Adidas VS Pace 2.0 sont des baskets iconiques des années 80, inspirées du style skateur. Bien qu'elles soient désormais portées en masse dans la rue, elles ne rognent pas sur leur ADN purement skate.

Elles ont su conserver leur tige en cuir, leur languette à l'arrière qui simplifie l'enfilage et la semelle extérieure en caoutchouc à motif pour une excellente adhérence. Ce modèle gris avec des détails verts pour homme est à -29% et passe à 38,95 euros au lieu de 55 euros. Besoin d'une paire réellement passe-partout avec une sobriété à toute épreuve ? Direction les Adidas Urban Court sans hésiter.

Ces chaussures pour homme se parent de lignes épurées, d'une empeigne blanche en cuir impeccable et d'une languette en mesh respirant. Blanches avec un empiècement vert à l'arrière, elles s'associent avec tous les styles sans effort. Jogging, jean ou pantalon de costume, tout y passe grâce à leur polyvalence. Avec la remise de -30%, elles sont disponibles à 35 euros au lieu de 50 euros.

Les Adidas VL Court 3.0 s'offrent un combo blanc et bleu foncé aussi tendance que simple à associer. Ces baskets emblématiques embarquent une tige en daim avec des empiècements en cuir, un renfort à l'avant ainsi que les trois bandes caractéristiques de la marque. Sobres, mais confortables, elles peuvent vous suivre en toute saison, et ce sur toutes les surfaces grâce à leur semelle extérieure en caoutchouc.

Ces chaussures mixtes sont actuellement à -40% sur Amazon et reviennent à 41,95 euros au lieu de 70 euros. Un second modèle VL Court 3.0 est proposé au sein de ce déstockage Adidas. Cette fois-ci, il se veut bien plus fidèle au modèle d'origine. En effet, ces baskets pour femme sont équipées d'une tige blanche en cuir, de renforts en daim à l'avant ainsi que d'une semelle extérieure en caoutchouc marron.

Sans oublier les trois bandes noires sur les côtés. Entre élégance et décontraction, ce sont des incontournables de la mode urbaine. Affichées à -25%, elles sont à 52,49 euros au lieu de 70 euros. Cette sélection, dont le maître-mot est la sobriété, se termine avec les Adidas Advantage 2.0 pour homme.

Une tige blanche en cuir, un empiècement noir à l'arrière et des perforations pour marquer l'emplacement des traditionnelles bandes latérales, voilà des chaussures épurées à posséder dans tous les dressings. En été comme en hiver, avec un look sportswear ou casual chic, elles vont avec tout. Ne manquez pas la remise de -29% et commandez-les à 57,16 euros au lieu de 80 euros.

Le déstockage en cours sur Amazon dévoile des promotions allant jusqu'à -40% sur cinq baskets Adidas indémodables qui mêlent style épuré et confort en toute saison. Ce contenu est proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer. Cet article peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que 20 Minutes peut toucher une commission si vous réalisez un achat





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