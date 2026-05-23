Selon le comparateur en ligne Kayak, plusieurs destinations européennes sont accessibles pour moins de 40 euros l'aller-retour depuis l'aéroport de Paris-Beauvais en juin. Tuzla (Bosnie-Herzégovine), Trieste (Italie), Milan (Italie), Tirgu Mures (Roumanie), Manchester (Royaume-Uni), Zagreb (Croatie) sont les destinations les moins chères à partir de Beauvais en juin.

Selon le comparateur en ligne Kayak , voici les destinations les moins chères au départ de l'aéroport de Paris-Beauvais en juin, avec des allers-retours à moins de 40 euros .

Tuzla (Bosnie-Herzégovine) est la ville la moins chère à 29 euros pour un séjour du 2 au 6 juin, Trieste (Italie) à 30 euros pour un séjour du 27 au 30 juin, Milan (Italie) à 34 euros pour un séjour du 17 au 24 juin, Tirgu Mures (Roumanie) à 34 euros pour un séjour du 5 au 8 juin, Manchester (Royaume-Uni) à 35 euros pour un séjour du 10 au 13 juin, Zagreb (Croatie) à 39 euros pour un séjour du 4 au 7 juin.

D'autres destinations particulièrement touristiques sont aussi accessibles depuis Beauvais, comme Venise (Italie) à 40 euros pour un séjour du 17 au 24 juin, Dubrovnik (Croatie) à 49 euros pour un séjour du 5 au 8 juin ou bien encore Budapest (Hongrie) à 65 euros l'aller-retour pour un séjour du 10 au 17 juin. Deux vols par semaine, les mercredis et dimanches, relieront ces villes partir du 17 juin prochain





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