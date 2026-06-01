Désordres après le sacre du PSG : des policiers blessés par une bombe agricole

Les débordements après le sacre du Paris Saint-Germain ont pris un tour inquiétant. Des policiers ont été atteints par une bombe agricole, ce qui a causé des lésions terribles.

Les débordements après le sacre du Paris Saint-Germain (PSG) ont pris un tour inquiétant. Selon Laure Beccuau, procureure de la République de Paris, des policiers ont été atteints par une bombe agricole , ce qui a causé des lésions terribles.

Elle a également annoncé que 82 prolongations de garde à vue avaient été ordonnées pour les faits les plus graves, et que 256 gardes à vue avaient été effectuées au total. La procureure a également précisé qu'il y avait au moins 11 dossiers qui passeraient en comparution immédiate cet après-midi. La police a dû faire face à des troubles importants après la victoire du PSG, et il est apparu que la réponse ne pouvait pas être uniquement policière.

La situation est donc très tendue, et il est important de suivre les développements de cette affaire





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