Désiré Doué affronte une rupture du ligament croisé antérieur et une tentative de cambriolage à Nice, un double revers sportif et personnel pour le jeune talent du PSG.

La carrière du jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, connaît une interruption brutale et douloureuse après le match opposant son club à l'Olympique de Nice le samedi 23 novembre. Ce joueur prometteur, qui avait déjà attiré les regards lors de la défaite de l'équipe de France contre l'Italie le 12 novembre dernier, se retrouve confronté à deux crises majeures simultanées : une blessure physique grave et une tentative d'intrusion criminelle sur sa résidence.

Une rupture du ligament croisé antérieur

Désiré Doué a subi une blessure grave au genou droit lors de la rencontre de Ligue 1 disputée à Nice. Le club parisien a confirmé officiellement que le sportif souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, une atteinte structurelle qui nécessite impérativement une intervention chirurgicale. Cette décision médicale implique automatiquement une longue période de récupération, coupant court à sa saison actuelle et le privant de ses compétences sur les terrains professionnels.

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Une tentative d'intrusion nocturne

En parallèle de cette crise sportive, Désiré Doué a dû faire face à des faits criminels sur son lieu de vie le 21 novembre. Le jeune footballeur se trouvait dans la propriété avec deux autres personnes dans le but précis de prendre des photographies. Cette activité paisible a été brusquement interrompue peu de temps après par l'arrivée de quatre individus suspectés d'être les mêmes acteurs ayant fait un premier passage infructueux plus tôt dans la soirée.

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Intervention et fuite des agressifs

Les quatre individus suspects ont escaladé le portail de la propriété pour pénétrer à l'intérieur des lieux. Leur tentative a été immédiatement déjouée par la compagne du joueur, qui a réussi à les mettre en fuite. Les malfaiteurs ont ensuite quitté les lieux par l'arrière de la propriété, abandonnant toute idée de persister dans leur intrusion illégale. La réactivité de la compagne de Désiré Doué a permis de neutraliser la menace sans escalade physique supplémentaire.

Bilan matériel et procédures judiciaires

Une vérification minutieuse des lieux a été effectuée après le départ des intrus. Il n'a été constaté aucune effraction ni aucune dégradation, que ce soit sur la maison elle-même ou sur l'enceinte de la propriété. Malgré l'absence de dégâts matériels, une plainte doit être prochainement déposée par la victime pour formaliser cette tentative d'intrusion et permettre aux autorités judiciaires d'enquêter sur ces actes criminels.