Désiré Doué ne compte pas s'arrêter après la Ligue des champions

L'international français Désiré Doué a déjà affiché son ambition de décrocher une troisième Ligue des champions avec Paris. L'ancien Rennais rejoindra ensuite Clairefontaine dans les prochains jours pour préparer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.

Désiré Doué ne compte pas s'arrêter là après avoir remporté le titre de champion d'Europe avec le PSG en s'imposant contre Arsenal . L'international français a déjà affiché son ambition de décrocher une troisième Ligue des champions avec Paris .

L'ancien Rennais rejoindra ensuite Clairefontaine dans les prochains jours pour préparer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Roland-Garros 2026: 'Je ne l'ai pas poussée', Jodar se défend après la polémique avec la ramasseuse de balles PSG-Arsenal. Une personne incroyable et un vrai amoureux du football, les hommages pleuvent après la mort de Bryan Bergougnoux.

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