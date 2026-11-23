Le PSG confirme la rupture du ligament croisé du genou de Désiré Doué suite au match contre l'OGC Nice. Retour sur le diagnostic médical et la rééducation.

Le Paris Saint-Germain a officialisé le pire scénario pour son jeune talent. Le 22 novembre, le club a confirmé que Désiré Doué souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Cette blessure grave a été contractée lors du match de Ligue 1 disputé le samedi contre l'OGC Nice. Le jeune attaquant de 21 ans doit désormais subir une intervention chirurgicale avant la fin du mois.

Also read Désiré Doué victime d'une rupture du ligament croisé, une saison probablement terminée

Diagnostic médical et impact sur la saison

Le Paris Saint-Germain a rendu public ce diagnostic dans un communiqué médical précisant les modalités de prise en charge. Désiré Doué entame un parcours de soins exigeant qui bouleverse son planning sportif.

Cette pathologie est redoutée dans le monde du sport professionnel. Elle impose plusieurs mois de rééducation et peut mettre à mal le développement d'un joueur aussi prometteur.

Advertisement

La situation rappelle celle de Khvicha Kvaratskhelia, également blessé aux ligaments du genou dans des circonstances similaires en octobre dernier. Le club parisien fait face à une double absence sur cette zone clé.

Mécanisme de la blessure et anatomie du genou

Le ligament croisé antérieur est situé au centre du genou. Il relie le fémur au tibia et participe activement à la stabilité de l'articulation lors des rotations.

La rupture peut survenir à la suite d'un pivot ou d'une torsion brutale. Elle s'accompagne souvent d'un craquement audible et d'un gonflement rapide.

L'examen clinique confirme l'instabilité du genou. L'imagerie par résonance magnétique reste indispensable pour visualiser l'étendue exacte des lésions.

Advertisement

Protocole chirurgical et rééducation

Une reconstruction chirurgicale est généralement envisagée pour les sportifs de haut niveau. Elle consiste à remplacer le ligament lésé par une greffe de tissu.

L'intervention n'est pas réalisée en urgence immédiate. Les médecins attendent souvent trois à quatre semaines après le traumatisme pour opérer.

La récupération se joue dans les semaines qui suivent l'opération. Le patient doit reprendre progressivement l'extension et la flexion de son genou.