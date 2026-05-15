Design et Performances des Lunettes Oakley Meta HSTN

Dans cet article, nous vous proposons un examen complet des lunettes Oakley Meta HSTN, en termes de design et de performances. Notre journaliste a testé ces lunettes pendant plusieurs mois et publié un avis sans concession.

Après s'être imposée sur le marché des lunettes connectées en ville avec Ray-Ban, Meta s'attaque désormais aux cyclistes et aux coureurs sous la bannière d’Oakley.

Les lunettes Oakley Meta HSTN proposent le compromis idéal entre look urbain et exigences sportives. Après quatre mois d'essai, voici notre verdict sans concession sur les Oakley Meta HSTN. Bon, pour y voir plus clair dans la stratégie de Meta, voici un petit cours de rattrapage avec les dates de lancement françaises — les annonces aux USA ont très souvent lieu plusieurs mois avant. en 2022, Meta lance fin 2023 les Ray-Ban Meta.

C'était là la première paire de lunettes connectées que certains se voyaient porter au quotidien, du moins c'était le modèle qui a prouvé la viabilité du concept. Résolument urbain, il a apporté une vraie qualité audio , un capteur 12 MP exploitable et les fondations de l'assistant Meta AI. C'est le modèle que Meta déstocke actuellement en promotion.

Ray-Ban Display, Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta Vanguard… Toutes les annonces du Meta Connect 2025 C'est en 2025 que l'affaire commence à m'intéresser. En plus de faire évoluer sa gamme urbaine avec les, la marque en a remis une couche en visant cette fois-ci les sportifs grâce à un partenariat avec Oakley. Précisons que Ray-Ban et Oakley sont détenues par EssilorLuxottica, avec qui Meta travaille.

, qui se positionnent clairement pour les sportifs en adoptant le verre panoramique si caractéristique des lunettes de vélo ou de trail. C'est cette première paire de lunettes Oakley Meta, les HSTN, que nous allons tester aujourd'hui. Avec plus de 3 mois passés sur mon nez, dans mon sac ou sur mon bureau, voici mon avis complet sur le premier pas de Meta dans le monde des lunettes de sport.

Design des Oakley Meta HSTN : la technologie se cache (presque) bie





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