Déserts médicaux : le Lot confronté à un manque de kinésithérapeutes

Le Lot, tout comme d'autres régions de France, est confronté à un manque de kinésithérapeutes. Les témoignages de patients et les observations des professionnels illustrent les difficultés rencontrées pour trouver un praticien disponible et l'importance de la revalorisation de cette profession.

Les médecins généralistes sont souvent mentionnés lorsqu'on parle du désert médical , mais les dentistes, les dermatologues et les kinésithérapeutes sont également touchés. Une habitante de Figeac a récemment fait face à cette réalité lorsqu'elle a ressenti un blocage lombaire sévère, l'empêchant presque de marcher. Elle a lutté pour trouver un kinésithérapeute qui accepterait sa prescription de médecin généraliste. « J'imaginais vraiment que ce serait plus facile.

Au téléphone, j'ai entendu des réponses comme : on peut vous mettre sur liste d'attente, mais il y a 20 personnes avant vous, on ne sait pas quand on vous rappellera. Ou bien, on ne peut plus prendre de nouveaux patients. On a arrêté le domicile. Ou encore, ce ne sera pas avant un mois ou un mois et demi. », explique-t-elle. Heureusement, grâce à un désistement, un kinésithérapeute a accepté de la prendre en urgence. « Au départ, il m'a dit : j'ai une place, mais je ne pourrais pas vous assurer un suivi ensuite, il faudra vous tourner vers un confrère. Quand il a vu mon état, il a eu pitié, je suppose, et a réussi à me glisser une séance par semaine. Je crois bien qu'il finit plus tard le soir à cause de moi ; je vois bien qu'il est le dernier au cabinet à fermer les portes », témoigne cette patiente de 40 ans. Le Lot a connu un afflux de 33 nouveaux kinésithérapeutes en libéral et 7 salariés en 2024, tandis que 11 pratiquants ont choisi de prendre leur retraite ou de quitter le département. Même si cette augmentation est encourageante, elle ne suffit pas à compenser les départs. « Notre mode de vie et la place donnée au travail ont totalement changé dans notre société. Les jeunes kinés n’échappent pas à cette évolution où chacun tend à trouver un équilibre entre temps libre et temps professionnel. Nous sommes arrivés à un ratio où, pour remplacer un kiné de notre génération, aujourd’hui, il en faut trois », observent Béatrice Rodriguez de Castro, présidente de l'Ordre des kinésithérapeutes du Lot, et Laurent Labarrière, président du syndicat professionnel FFMKR du Lot et élu de l'Union Régionale des Professionnels de Santé. En ce moment, il y aurait 280 kinésithérapeutes exerçant dans le département. « Nous connaissons une certaine attractivité et on ne se plaint pas trop lorsque l’on se compare à d’autres territoires. C’est dû à l’effet Covid et au fait qu’en fin de carrière, plusieurs praticiens ont souhaité quitter les grandes villes pour se mettre au vert et finir leur parcours dans un gros village comme le Lot », analyse la présidente de l’Ordre. Ajoutez à cela les aides à l’installation avec des exonérations d’impôts pour la création de cabinets, et le Lot, finalement, s’en sort un peu mieux qu’ailleurs. Cependant, l’étude réalisée en 2024 (sur la moyenne de kinés par habitant) classe le Lot en deux catégories : une zone géographique en zone intermédiaire et l’autre en zone très sous-dotée, soit au deuxième et dernier rang des quatre échelons de référence. « Cette partie du territoire, la plus en tension, s’étend de la basse Vallée du Lot jusqu’au Gourdonnais et à Souillac ; elle comprend aussi la bande centrale de Cœur de Causse. À cela s’ajoute un important turn-over des jeunes, qui veulent bouger, et d’autres qui changent de voie », précise Laurent Labarrière. L’autre difficulté que relèvent ces praticiens, c’est le besoin particulier d’une population âgée. « Les aînés ont besoin de plus de soins. Il y a aussi beaucoup de déplacements à domicile, des distances, et du temps de route. Des séances mal indemnisées par le système. Et, d’une façon générale, une profession qui demande la revalorisation de son métier. », concluent-ils





