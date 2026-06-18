Désertification médicale : inégalités, campagnes de recrutement et indicateurs d'accessibilité potentielle localisée

Une étude de la Drees du ministère de la santé montre que 4,7 % des médecins généralistes exerçaient en secteur 2 (avec droit à dépassement d'honoraires) en 2021, contre 51,7 % pour les médecins spécialistes. La désertification médicale résulte de trois inégalités : une offre de soins mal répartie, des délais d'attente très inégaux pour obtenir un rendez-vous et la généralisation des dépassements d'honoraires. L'association Médecins Solidaires lance une campagne de recrutement pour inciter les généralistes à consacrer une semaine par an au volontariat en zone rurale. Les praticiens à diplôme hors Union européenne sont appelés à s'inscrire à un concours contesté alors que les promesses de simplification du gouvernement tardent à se concrétiser.

Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère de la santé , 4,7 % des médecins généralistes exerçaient en secteur 2 (avec droit à dépassement d'honoraires) en 2021, contre 51,7 % pour les médecins spécialistes.

La désertification médicale résulte de trois inégalités : une offre de soins mal répartie, des délais d'attente très inégaux pour obtenir un rendez-vous et la généralisation des dépassements d'honoraires. L'association Médecins Solidaires lance une campagne de recrutement pour inciter les généralistes à consacrer une semaine par an au volontariat en zone rurale. Les praticiens à diplôme hors Union européenne sont appelés à s'inscrire à un concours contesté alors que les promesses de simplification du gouvernement tardent à se concrétiser.

Les indicateurs d'accessibilité potentielle localisée (IAPL) et les études sur les spécialités permettent de mesurer l'adéquation entre l'offre et la demande de soins, mais il est encore difficile de suivre précisément l'évolution de l'accessibilité géographique aux médecins spécialistes





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