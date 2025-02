Désengagement des États-Unis, Abandon de la Crimée, pas d'Adhésion de Kyiv à l'OTAN : La Nouvelle Vision du Chef du Pentagone sur l'Ukraine

Pete Hegseth, le nouveau chef du Pentagone, a exposé sa vision sur la guerre en Ukraine lors d'un déjeuner à Bruxelles avec ses homologues de l'OTAN. Il a déclaré que la Crimée ne devrait pas faire partie des négociations futures, ni l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a également affirmé que l'Europe devrait prendre en charge une plus grande responsabilité dans la défense de l'Ukraine.

Mercredi 12 janvier, Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense , a exposé sa vision concernant la guerre en Ukraine lors d'un déjeuner à Bruxelles avec ses homologues de l' OTAN . Il a déclaré que la volonté de Donald Trump de voir l' Europe s'engager plus fortement, financièrement et humainement, était une priorité.

Hegseth a qualifié d'« irréaliste » l'idée d'un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, y compris la Crimée, soulignant que poursuivre cet objectif illusoire ne ferait que prolonger la guerre et causer davantage de souffrances. De même, il a déclaré qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN après des négociations de paix était « irréaliste », affirmant que des troupes de maintien de la paix pourraient être déployées uniquement dans le cadre d'une mission non OTAN et non couverte par l'article 5 de l'alliance. Il a également affirmé qu'il n'était pas question pour les États-Unis de déployer des soldats en Ukraine dans le cadre d'un accord de paix.En marge de cette réunion, le secrétaire américain à la Défense a souligné que c'était aux pays européens de s'investir davantage, également financièrement, pour trouver des garanties de sécurité durables en Ukraine. Il a également appelé à ce que les États-Unis soient moins impliqués dans les conflits militaires et que l'Europe prenne l'initiative de défendre l'Ukraine. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes en Europe quant à un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie qui se ferait sans leur participation et au détriment de Kyiv.Le sommet sur la sécurité de Munich, du 16 au 18 février, pourrait donner un aperçu de l'avenir du conflit. Si le gouvernement allemand ne s'attend pas à une solution diplomatique lors de ce sommet spécialisé sur la défense, des échanges entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des membres du gouvernement Trump sont prévus. Le chef d'État ukrainien rencontrera le vice-président américain J.D. Vance, ainsi que l'émissaire spécial américain sur l'Ukraine Keith Kellogg et le secrétaire d'État Marco Rubio. L'avenir de la guerre en Ukraine reste incertain, mais les déclarations de Pete Hegseth ont fait ressortir les implications profondes des choix politiques et militaires à venir.





