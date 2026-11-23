Préparatifs en cours à Lit-et-Mixe pour extraire le cargo MIRO G de la plage du Cap de l'Homy. Une remorque de 1900 mètres et une équipe d'experts mobilisés pour une manœuvre critique.

Les équipes techniques et les autorités maritimes poursuivent activement les préparatifs en vue d'une opération de déséchouement d'envergure pour le cargo MIRO G. Ce navire de commerce, actuellement immobilisé sur la plage du Cap de l'Homy à Lit-et-Mixe, dans le département des Landes, attend une intervention technique complexe pour retrouver le large. La date clé de cette intervention est fixée au lundi 23 novembre 2026, moment où toutes les forces vives sont mobilisées pour tenter de remettre le bâtiment à flot.

Une remorque de 1900 mètres pour l'extraction

Le dispositif technique central de cette opération repose sur une remorque d'une longueur totale de 1 900 mètres. Cet équipement de haute technologie a été acheminé depuis le port de La Pallice, situé à La Rochelle, et est actuellement installé à bord du remorqueur Abeille Bretagne. La remorque est conçue avec une modularité spécifique, constituée de plusieurs tronçons connectables mesurant chacun 250 mètres, ce qui permet une adaptation précise aux conditions de la manœuvre.

Also read En images. Cargo échoué dans les Landes. « J’espère qu’ils vont pouvoir le sortir, sinon ça va être un chantier »

La robustesse de ce câble massif est assurée par son matériau constitutif. Fabriquée en fibre synthétique à très haute résistance, cette remorque possède une flottabilité positive et une légèreté remarquable pour sa taille. Une caractéristique déterminante est que, poids égal, sa résistance mécanique est supérieure à celle de l'acier. Ces propriétés physiques sont essentielles pour supporter les contraintes énormes générées par le remorquage du cargo sur la distance séparant le navire échoué du remorqueur d'intervention.

Mise en œuvre par des experts spécialisés

L'armateur du navire MIRO G a reçu une mise en demeure formelle le vendredi 20 novembre par le préfet maritime de l'Atlantique. Cette injonction lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son déséchouement dans les meilleurs délais possibles. Le propriétaire du bateau est tenu de mobiliser les moyens humains et techniques indispensables à la remise à flot, tout en garantissant strictement la sécurité des personnes impliquées et la protection de l'environnement local.

Advertisement

Pour mener à bien cette mission, plusieurs acteurs institutionnels et privés collaborent étroitement. Les équipes spécialisées progressent vers le MIRO G par hélitreuillage afin de ne pas aggraver l'environnement fragile du site d'échouage. Parmi les experts présents figurent des spécialistes d'Abeille International et des techniciens de Smit Salvage, la société spécialisée dans le sauvetage et le renflouement de navires, directement mandatée par l'armateur. La Marine nationale apporte également son expertise technique cruciale à cette entreprise commune.

Allègement du navire et manœuvre de liaison

Avant toute tentative de traction, le cargo doit impérativement être allégé pour réduire les risques de rupture de la coque. Les spécialistes prévoient de procéder au déballastage du navire, une opération délicate qui consiste à évacuer l'eau de mer présente dans les ballasts de stabilisation. L'objectif stratégique est de réduire le poids total du cargo et par conséquent son tirant d'eau, facilitant ainsi son dégagement du fond sableux de la plage.

Le rétablissement des systèmes électriques du MIRO G est une étape préalable critique. Les groupes électrogènes principaux ont fait l'objet d'une remise en état provisoire par les experts présents à bord. Cependant, leur fonctionnement reste strictement conditionné à la présence d'une hauteur d'eau suffisante, nécessaire pour assurer le refroidissement des circuits et éviter leur encrassement par le sable marin. En parallèle, une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer, accompagnée de deux véhicules nautiques à moteur, assure la liaison entre le cargo et le remorqueur Abeille Bretagne pour sécuriser les points d'accroche.

Conditions météorologiques et prochaines étapes

La réussite de cette opération délicate dépendra essentiellement du respect de conditions météorologiques favorables et de la marée. Les autorités envisagent de lancer la première tentative de déséchouement à l'occasion de la prochaine pleine mer, qui offre les meilleures conditions hydrographiques pour flotter le navire. Aucune intervention de traction ne pourra toutefois être engagée tant que l'ensemble du dispositif de remorquage ne sera pas parfaitement mis en place et vérifié.

Advertisement

Plusieurs points d'accroche spécifiques seront utilisés à l'avant du cargo pour répartir équitablement les efforts de traction exercés par le remorqueur. Cette répartition de la force est vitale pour sécuriser le dispositif pendant la manœuvre et éviter tout dommage structurel supplémentaire au navire échoué. Les équipes techniques continuent de finaliser les dernières vérifications de sécurité avant de passer à l'action décisive, sous le contrôle strict des autorités maritimes régionales.