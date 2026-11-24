Le vraquier Miro G a été déséchoué avec succès le 24 novembre à Lit-et-Mixe grâce à l'Abeille Bretagne. Aucune pollution n'est détectée.

Le navire cargo Miro G a officiellement repris la mer ce mardi 24 novembre, marquant la fin d'une opération de déséchouage complexe qui a retenu l'attention de milliers de spectateurs sur la côte landaise. L'échouement avait débuté cinq jours plus tôt sur la plage du Cap-de-l'Homy, située dans la commune de Lit-et-Mixe, créant une situation exceptionnelle pour les habitants et les curieux de la région.

Une intervention technique couronnée de succès

La manœuvre de libération du navire a été effectuée avec l'aide du remorqueur de haute mer L'Abeille Bretagne, appartenant à la société Les Abeilles International. Le Miro G, un vraquier battant pavillon maltais, a quitté le banc de sable avec une rapidité surprenante, l'opération totale n'ayant duré que cinquante minutes. Le navire s'est mis en branle à 15 h 30, quittant définitivement sa position d'immobilisation pour s'éloigner vers l'océan, salué par les applaudissements des centaines de personnes présentes sur la plage.

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L'intervention s'est déroulée dans des conditions météorologiques et de marée idéales, comme l'ont souligné de nombreux observateurs. Les coefficients de marée favorables ont permis aux équipes de sauvetage d'agir au moment précis où le navire, qui avait dérivé de près d'un kilomètre depuis son échouement initial, était le plus susceptible d'être libéré sans dommage structurel majeur. Le son de la corne de brume du Miro G a marqué le début de sa migration vers le large.

Réactions locales et surveillance environnementale

Les habitants de Lit-et-Mixe, ainsi que des visiteurs venus de communes voisines comme Linxe ou Mont-de-Marsan, ont suivi les événements avec une intensité inhabituelle hors saison. Des témoins tels que Michel, un résident de Linxe, et Patrice, venu spécialement pour l'occasion, ont exprimé leur satisfaction quant au dénouement. Pour eux, cette réussite a permis de sauver le littoral et de retrouver la tranquillité d'un endroit sauvage qu'ils affectionnent particulièrement.

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Parallèlement à la libération physique du navire, une surveillance stricte de l'environnement a été mise en place. La Prémar (Préfecture maritime) a confirmé qu'aucune pollution maritime n'a été détectée ni dans la zone d'échouement ni le long du trajet de transit. La Marine nationale a déployé un avion Falcon 50 pour effectuer un vol de surveillance aérienne, rassurant ainsi la population et les autorités locales sur l'absence de déversement d'hydrocarbures ou de matériaux dangereux.

Prochaines étapes vers le Verdon-sur-Mer

Le Miro G, mesurant 169 mètres de long pour 27 mètres de large et pesant 17 000 tonnes à vide, n'est pas encore hors d'affaire. Il doit désormais être pris en charge par des remorqueurs et pousseurs mobilisés par le Grand Port maritime de Bordeaux. L'objectif est d'acheminer le cargo vers le port du Verdon-sur-Mer, situé dans l'embouchure de la Gironde, pour y subir les contrôles nécessaires.

Une inspection technique approfondie sera réalisée lors de l'arrivée du navire, impliquant notamment des plongeurs pour vérifier l'intégrité de la coque. Cette procédure est essentielle pour garantir que le navire est en état de naviguer de manière autonome pour la suite de son voyage commercial. Stéphanie Barneix, présidente du Syndicat mixte de gestion des eaux de baignade landaises (SMGBL), ainsi que le préfet des Landes, Gilles Clavreul, ont été présents pour superviser le bon déroulement de cette phase finale et assurer la sécurité des eaux côtières.