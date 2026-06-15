Avant le match contre le Sénégal, Didier Deschamps a refusé de considérer les Bleus comme les grands favoris du Mondial 2026, préférant attribuer ce rôle à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Il a justifié cette position par le renouvellement de l'effectif français et la difficulté du tournoi.

Lors de la traditionnelle conférence de presse avant le premier match de l'équipe de France au Mondial 2026 face au Sénégal, le sélectionneur Didier Deschamps a analysé le statut de favori, le rejetant pour sa propre équipe au profit de l' Espagne .

Face à une journaliste ibérique, il a habilement retourné la question en soulignant que si une nation devait être favorite, c'était bien l'Espagne, récente vainqueur de l'Euro 2024. Il a rappelé que la France, malgré son potentiel et son palmarès, fait face à un renouvellement générationnel avec de nombreux joueurs découvrant la Coupe du monde.

Il a également insisté sur la difficulté du parcours, notamment dans un groupe I très relevé, et sur le fait qu'aucune équipe ne peut se considérer supérieure aux autres à ce stade. La conférence a aussi été l'occasion d'évoquer le leadership de Kylian Mbappé et les indisposés locaux comme Lucas Hernandez. Plusieurs sujets annexes ont été abordés, des déclarations d'agents aux anecdotes, mais le cœur du propos restait la modération affichée du patron des Bleus avant l'entrée en lice.

Le titre de l'article pourrait être : "Deschamps écarte la France du statut de favorite et désigne l'Espagne". La description synthétise : "Avant le match contre le Sénégal, Didier Deschamps a refusé de considérer les Bleus comme les grands favoris du Mondial 2026, préférant attribuer ce rôle à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Il a justifié cette position par le renouvellement de l'effectif français et la difficulté du tournoi.

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