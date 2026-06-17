Deschamps critique l'état de la pelouse du MetLife Stadium avant la finale du Mondial

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a exprimé ses réserves sur la qualité de la pelouse du MetLife Stadium, lieu de la finale de la Coupe du Monde 2026, après le match de préparation contre le Sénégal. Il pointe du doigt la structure en béton sous le gazon et l'interdiction des entraînements, des facteurs qui compliquent l'adaptation des joueurs européens.

Après la victoire convaincante de l'équipe de France contre le Sénégal (3-1) lors d'un match de préparation, le sélectionneur Didier Deschamps a exprimé des critiques concernant l'état de la pelouse du MetLife Stadium, qui doit accueillir la finale de la Coupe du Monde FIFA 2026.

Ce stade, situé à East Rutherford dans la périphérie de New York, présente des caractéristiques très différentes des terrains habituellement utilisés en Europe, ce qui soulève des questions d'adaptation pour les joueurs. Deschamps avait déjà alerté ses joueurs sur ces particularités avant le match, soulignant que la surface de jeu exigeait une période d'ajustement. La structure underlay en béton du stade induit une longueur de fibres de gazon très courte, modifiant considérablement le rebond de la balle.

De plus, les conditions de la pelouse varient sensiblement en fonction de l'arrosage, ajoutant une couche d'imprévisibilité. Le technicien français a pu inspecter la pelouse lors de sa conférence de presse avant le match, mais ses joueurs n'ont pas eu l'opportunité de la tester directement, la FIFA ayant interdit les entraînements dans les stades de la compétition pour des raisons de protection de la surface.

L'absence d'une épaisse couche de terre naturelle affecte la tenue du gazon et réduit les risques de déchirure des crampons, mais pénalise la qualité de jeu. Cette situation, combinée à l'absence de séances d'entraînement sur place, rend l'adaptation plus complexe, même si Deschamps affirme avoir prévenu son groupe des différences à anticiper par rapport à leurs conditions habituelles en Europe





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