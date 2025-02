Deschamps : Après la Coupe du Monde 2026, Un Retour en Club ?

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, ne prendra pas de retraite après la Coupe du monde 2026. Il envisage de poursuivre sa carrière d'entraîneur en club, déjà un parcours riche de succès en UEFA Champions League, Serie A et Coupe de France.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps (56 ans) n'envisage pas la retraite. Bien qu'il ne se voit pas remplacer l'équipe de France , l'entraineur des Bleus est ouvert à de nouvelles aventures en club. « J'arrête, mais je ne suis certainement pas à la retraite. (...) Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n'ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m'interdis rien », a-t-il confié cette semaine au Parisien.

Deschamps, qui a déjà coaché Monaco, la Juventus et l'Olympique de Marseille avant de rejoindre les Bleus en 2012, se projette vers un retour au quotidien d'un club. Cette perspective est saluée par les experts, comme Pascal Dupraz, consultant sportif, qui ne doute pas de son succès futur. « Il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord au sujet de Deschamps : c'est un gagnant. Il a gagné en club et en sélection. S’il veut prendre un club une fois qu’il en aura terminé avec l’équipe de France, je pense qu’il aura le choix parmi les plus grands clubs, donc il continuera à gagner. Il est fait pour ça, que ce soit en sélection ou en club », a déclaré Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Marion Bartoli, ancienne championne de tennis et consultante pour RMC, partage cet avis. « Il a mené Monaco en finale de la Ligue des champions en éliminant au passage le Real Madrid de Zidane et des Galactiques (en 2004), il a fait remonter la Juve en Serie A (en 2007), il a réalisé le doublé Coupe de la Ligue-Championnat avec l’OM (en 2010)… Dans la mémoire collective, Deschamps n'est que le sélectionneur des Bleus mais il a entraîné de nombreuses années en club et il a une immense expérience », souligne-t-elle. Bartoli ajoute : « Ce n’est pas la même chose de coacher une sélection et un club, mais il a cette capacité à gérer les egos et créer une cohésion de groupe. Il a lui-même joué dans les plus grands clubs, et il a ce qu’ils recherchent tous : l’esprit de la gagne. Pour moi, il peut réussir avec quasiment n’importe quel club.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DIDIER DESCHAMPS FRANCE COUPE DU MONDE RETRAITE CLUB COACHING

France Dernières Nouvelles, France Actualités

